Пожар на крыше в центре Петербурга тушили 70 спасателей

Более 70 человек тушили пожар в жилом доме в центре Петербурга. Рано утром 13 сентября в четырехэтажном здании на улице Чайковского, 31, горела кровля на площади 100 м2, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Информация о пожаре поступила в 6:05, через 5 минут ранг пожара повысили до № 1БИС. Из дома эвакуировали 20 жильцов. Через час огонь удалось локализовать, в 7:56 приступили к проливке очага возгорания. К ликвидации пожара привлечены от РСЧС 76 человек личного состава и 21 единица техники, в том числе от МЧС — 42 человека и 10 единиц техники.

По материалам «ДП»