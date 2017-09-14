Михаил Фридман, Дмитрий Морозов и другие предприниматели проведут бизнес-форум «Атланты»

С 5 по 6 октября 2017 года в Москве в КЗ «Крокус Сити Холл» состоится российский бизнес-форум «Атланты», который станет дискуссионной площадкой для малого и среднего бизнеса с привлечением топ-менеджеров крупных компаний из различных отраслей. Об этом «Собака.ru» сообщили организаторы мероприятия.

Форум объединит более 3000 участников, среди которых предприниматели, управляющие собственники, генеральные директора, топ-менеджеры и руководители ведущих компаний.

Ключевой темой станет обсуждение глобального контекста российского рынка, взаимодействия инвесторов с международными рынками, путей трансформации частного бизнеса и его диверсификации в краткосрочной перспективе, роли лидера в управлении и развитии команды, а также создание технологий, формирующих новые бизнес-модели. Участники расскажут об инструментах развития стратегического видения и масштабного мышления успешного человека и предпринимателя, способного оценивать и прогнозировать будущее, анализировать мировые и внутренние рынки, видеть новые цели и тренды.

Хедлайнер бизнес-форума «Атланты» — совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман. Среди ключевых спикеров президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов, управляющий партнер компании EY по России Александр Ивлев, временно исполняющий обязанности главы Удмуртской Республики Александр Бречалов, председатель совета директоров «Русагро» Вадим Мошкович, основатель и главный исполнительный директор компании Gett Дейв Вайсер, генеральный директор Biocad Дмитрий Морозов, основатель компании ru-Net Леонид Богуславский и еще более 50 топовых бизнесменов России.

Форум пройдет при поддержке «Альфа-Банка», Московской школы управления СКОЛКОВО, EY и Агентства стратегических событий «Подъежики». Организатором мероприятия выступает российская компания Winning The Hearts Group.

«Долгосрочные стратегии и микрорешения, актуальные кейсы и инновационные бизнес-модели, выходы на международные рынки и привлечение инвестиций, трендовые технологии и digital-будущее, диверсификация и необходимость трансформации на разных этапах развития, правила жизни и бизнеса – лишь небольшая часть интересов участников Форума и тем для исключительно честных дискуссий, – комментирует предстоящее мероприятие старший партнер Winning The Hearts Group Михаил Воронин. – Мы рассчитываем создать особую открытую атмосферу для участников: подбираем для каждой сессии разносторонних спикеров, ищем новаторские для России форматы проведения конференции и дискуссий, расширяем круг тем, потенциально интересных для широкой аудитории».