В центре Петербурга вандалы раскрасили недавно отреставрированные здания

Три жилых дома и школа в Адмиралтейском районе пострадали от вандалов.
В Петербурге неизвестные разрисовали здания — памятники архитектуры на набережной Адмиралтейского канала. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на жителя района, который сообщил о вандализме.

Пострадали жилые дома 3, 5, 9 и школа № 238. По словам очевидца, вандалы разукрасили фасады зданий и входные двери зеленым маркером. Совсем недавно эти фасады закончили реставрировать.

Стоимость восстановительных работ оценивается в несколько сотен тысяч рублей. В администрации района сообщили, что надпись на школе уже частично отмыли (там пострадали входная дверь и несколько подоконников). Надписи на стенах указанных домов убрать не удастся, и из-за этого дома придется перекрашивать заново.

В администрации района не исключают, что виновниками могут быть несовершеннолетние. Проводится доследственная проверка.

По материалам «ДП»

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Что смотреть на выставке «Эрмитажная энциклопедия текстиля»

Опубликованы фото реставрации львов с ограды дачи Кушелева-Безбородко

Набережную канала Грибоедова отреставрируют

21-летняя реставрация Троицкого собора завершилась

Завершается подготовка к масштабной реставрации «Монрепо»

Соборную мечеть отреставрируют за 50 млн рублей

Летний дворец Петра I закрывается на реставрацию

Станцию «Лиговский проспект» откроют 1 декабря