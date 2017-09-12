В центре Петербурга вандалы раскрасили недавно отреставрированные здания

Три жилых дома и школа в Адмиралтейском районе пострадали от вандалов.

В Петербурге неизвестные разрисовали здания — памятники архитектуры на набережной Адмиралтейского канала. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на жителя района, который сообщил о вандализме.

Пострадали жилые дома 3, 5, 9 и школа № 238. По словам очевидца, вандалы разукрасили фасады зданий и входные двери зеленым маркером. Совсем недавно эти фасады закончили реставрировать.

Стоимость восстановительных работ оценивается в несколько сотен тысяч рублей. В администрации района сообщили, что надпись на школе уже частично отмыли (там пострадали входная дверь и несколько подоконников). Надписи на стенах указанных домов убрать не удастся, и из-за этого дома придется перекрашивать заново.

В администрации района не исключают, что виновниками могут быть несовершеннолетние. Проводится доследственная проверка.

По материалам «ДП»