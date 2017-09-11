Диана Вишнева выступит на Новой Голландии в честь открытия студии Context Pro

20 сентября в здании «Бутылка» на Новой Голландии состоится торжественное открытие «Студии Дианы Вишневой Context Pro. Балет. Современный танец. Йога».

Студия станет первым танцевальным пространством в Петербурге, которое объединит профессионалов и широкую аудиторию. В 20:00 во дворе «Бутылки» состоится концерт, на котором выступит сама балерина, а также артисты Мариинского театра, в числе которых Кристина Шапран, танцовщики Большого театра Вячеслав Лопатин, артисты Пермского театра оперы и балета Ксения Барбашева и Александра Таранова, а также победители международного фестиваля современной хореографии CONTEXT. Diana Vishneva. Вход на концерт свободный.

Куратором балетной программы в студии станет Леонид Сарафанов — премьер Михайловского театра. За йогу будет отвечать Юлия Чай — создатель самого большого сообщества в Петербурге Generation Yoga. В программе студии: балетные классы, занятия современным танцем, различные направления йоги и занятия для детей от 7 лет, а также уникальная лечебная гимнастика Айкуне, которую вот уже несколько лет практикует сама Диана Вишнева. Помимо этого, посетителям будет доступен и образовательный блок, включающий кинопоказы, лекции, и мастер-классы с крупнейшими российскими и зарубежными хореографами и артистами балета.