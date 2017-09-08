В Петербурге появится сквер в честь Довлатова

Безымянный сквер на Загородном проспекте может получить имя писателя Довлатова. Это следует из письма, которое депутат городского ЗакСа Борис Вишневский получил в ответ за запрос об увековечивании имени Сергея Донатовича от культурного вице-губернатора Владимира Кириллова.

«Учитывая, что жизнь и литературная деятельность С.Д. Довлатова связаны с Санкт-Петербургом, вопрос о присвоении его имени безымянному скверу, расположенному на Загородном проспекте между домами 15 и 17 в Центральном районе Санкт-Петербурга будет рассмотрен на ближайшем заседании Бюро Комиссии в сентябре 2017 года», — говорится в письме, которое Вишневский обнародовал сегодня, 8 сентября.

Речь идет о заседании топонимической комиссии, которая выходит с инициативой о переименовании, а затем ее утверждает губернатор. Отметим, что рядом с указанным сквером находится школа искусств имени Серебрякова. Именно его в письме в Смольный предложил законодатель, так как он включен в перечень зеленых насаждений общего пользования и расположен достаточно близко к дому 23 по улице Рубинштейна — там жил Довлатов и находятся мемориальная доска и памятник писателю.

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