В Петербурге появится сквер в честь Довлатова

Безымянный сквер на Загородном проспекте может получить имя писателя Довлатова. Это следует из письма, которое депутат городского ЗакСа Борис Вишневский получил в ответ за запрос об увековечивании имени Сергея Донатовича от культурного вице-губернатора Владимира Кириллова.

«Учитывая, что жизнь и литературная деятельность С.Д. Довлатова связаны с Санкт-Петербургом, вопрос о присвоении его имени безымянному скверу, расположенному на Загородном проспекте между домами 15 и 17 в Центральном районе Санкт-Петербурга будет рассмотрен на ближайшем заседании Бюро Комиссии в сентябре 2017 года», — говорится в письме, которое Вишневский обнародовал сегодня, 8 сентября.

Речь идет о заседании топонимической комиссии, которая выходит с инициативой о переименовании, а затем ее утверждает губернатор. Отметим, что рядом с указанным сквером находится школа искусств имени Серебрякова. Именно его в письме в Смольный предложил законодатель, так как он включен в перечень зеленых насаждений общего пользования и расположен достаточно близко к дому 23 по улице Рубинштейна — там жил Довлатов и находятся мемориальная доска и памятник писателю.

Напомним, в этом году фестиваль «День Д» отметит 50-летие «второй оттепели» 1967-го. Мы внимательно изучили масштабную программу городского праздника и выбрали события, которые точно не стоит пропускать.

Ранее Алексей Герман-младший сообщил, что его картина «Довлатов» выйдет в российский кинопрокат в первой половине 2018 года.

Фильм будет описывать несколько дней из жизни русского писателя в самом начале 70-х годов прошлого века — его тщетные попытки напечататься, разговоры с Бродским, общение с фарцовщиками с целью раздобыть средства на жизнь, попытку наладить отношения с дочерью и женой.

По материалам «Фонтанки»

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