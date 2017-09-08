«Аэрофлот» может перейти на посуду Императорского фарфорового завода

Совет директоров Императорского фарфорового завода, который в этом году отмечает 273-летие, 6 сентября дал согласие на заключение сделки с компанией «Аэромар» (поставщиком питания для «Аэрофлота») на 850 млн рублей. В случае победы в крупнейшем в своей истории конкурсе он сможет заменить фарфоровую посуду на всех рейсах бизнес-класса по всем направлениям полётов главного российского перевозчика.

Как пояснили «Фонтанке» неофициально организаторы конкурса, Императорский фарфоровый завод еще весной выиграл конкурс на дизайн новой посуды для перевозчика.

По техническому заданию нового конкурса на её поставку, приём заявок на который закончится 15 сентября, предприятию предстоит произвести однородную по цвету посуду — серую и белую. Все изделия должны быть устойчивыми, не качаться при постановке на ровную поверхность. Глазурь на них должна быть гладкой, прочной и не пористой. Посуда также должна обладать необходимой прочностью – выдерживать многократные циклы (более 10 раз) мойки в посудомоечной машине и свободное падение с высоты 1,2 метра.