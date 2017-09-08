«Аэрофлот» может перейти на посуду Императорского фарфорового завода
Совет директоров Императорского фарфорового завода, который в этом году отмечает 273-летие, 6 сентября дал согласие на заключение сделки с компанией «Аэромар» (поставщиком питания для «Аэрофлота») на 850 млн рублей. В случае победы в крупнейшем в своей истории конкурсе он сможет заменить фарфоровую посуду на всех рейсах бизнес-класса по всем направлениям полётов главного российского перевозчика.
Как пояснили «Фонтанке» неофициально организаторы конкурса, Императорский фарфоровый завод еще весной выиграл конкурс на дизайн новой посуды для перевозчика.
По техническому заданию нового конкурса на её поставку, приём заявок на который закончится 15 сентября, предприятию предстоит произвести однородную по цвету посуду — серую и белую. Все изделия должны быть устойчивыми, не качаться при постановке на ровную поверхность. Глазурь на них должна быть гладкой, прочной и не пористой. Посуда также должна обладать необходимой прочностью – выдерживать многократные циклы (более 10 раз) мойки в посудомоечной машине и свободное падение с высоты 1,2 метра.
В «Аэромаре» ждут предметы 20 наименований: блюдца и чашки чайные и кофейные, тарелки для супа и жульенницы для азиатского сета, перечницы и солонки, тарелки для хлеба, касалетки для горячего и подставки под полотенца-осибори. Также нужны подставки для специй, масленки и тарелки для хлеба, индивидуальные молочники и чайники. Все предметы обязательно должны быть с символикой «Аэрофлота», её предстоит нанести методом деколь – «переводной картинки».
Руководитель службы по связям с общественностью и рекламе АО «Императорский фарфоровый завод» Наталья Бордей отказалась до подведения итогов торгов отвечать на вопросы «Фонтанки» о том, способен ли завод произвести такую большую партию посуды и удержать цену продукции в указанных заказчиком рамках. Определение победителя торгов назначено на 27 сентября 2017 года.
Ранее Императорский фарфоровый завод вместе с наследниками Сергея Довлатова создал подарочный набор «Чемодан», посвященный писателю. Автором рисунков стал художник Александр Флоренский.
Генеральный директор Императорского фарфорового завода Татьяна Тылевич рассказала в эксклюзивном интервью «Собака.ru» о том, как ей удалось возродить компанию.
Илья Казаков
По материалам «Фонтанки»
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.