Петербург стоит в аномальных пробках утром 8 сентября

Утром в пятницу, 8 сентября, в разных районах Петербурга собрались аномальные пробки. Сервис «Яндекс.Пробки» в 08:33 зафиксировал загруженность автодорог на уровне 6 баллов, что на 3 балла выше обычного. Как отмечает «Водитель Петербурга», рост пробок в первой половине сентября объясняется окончанием сезона отпусков.

Самые большие заторы отмечаются, в частности, на проспекте Энгельса, в районе станций метро «Парнас» и «Проспект Просвещения». Гигантская пробка наблюдается на востоке КАД, в районе «Мега Дыбенко» и на Народной улице, где зафиксировано сразу три ДТП. Аномальные пробки отмечены на магистралях в центре — Московский проспект, в центр, — 6 баллов, что на 3 балла выше обычного. Литейный и Загородный проспекты, к Литейному мосту, — 5 баллов, что на 3 балла выше обычного. Приморский проспект, в центр, — 3 балла, что на 3 балла выше обычного.

По материалам «ДП»