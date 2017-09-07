Петербургские клоуны провели у ЗакСа пикет против выхода фильма «Оно»

Клоуны петербургского театра «Комик-трест» провели пикет с требованием запретить в России показ фильма «Оно» по произведению Стивена Кинга. По их мнению, картина дискредитирует их профессию. Свой пикет клоуны провели у здания Заксобрания Санкт-Петербурга. Артисты театра пришли в сценических костюмах, гриме и взяли с собой плакаты с лозунгами «„Оно“ не тонет» и «„Оно“ не смешно».

«Они [такие фильмы] порочат труд таких выдающихся деятелей отечественной культуры как Карандаш (Михаил Румянцев) и его собака Клякса, Олег Попов, Юрий Куклачёв и коллектив его кошек, Юрий Никулин и многих других», — заявили клоуны.

Артисты рассказали, что не видели фильм, но тем не менее уверены, что персонаж Пеннивайза порочит положительный образ клоуна, который создался в России. 

Свой пикет клоуны провели у Заксобрания Санкт-Петербурга. Они вышли на него в сценических костюмах, гриме и взяли с собой плакаты с лозунгами «„Оно“ не тонет» и «„Оно“ не смешно».

Напомним, 7 сентября в российский прокат вышел ремейк фильма ужасов  «Оно», который рассказывает о семерых детях из небольшого городка в штате Мэн, которых преследует неизвестное существо в образе клоуна Пеннивайза. 

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