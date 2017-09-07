В Исаакие проведут бесплатный концерт ко Дню памяти жертв блокады

8 сентября в Исаакиевском соборе пройдет бесплатный концерт к 76-ой годовщине начала блокады Ленинграда. Песни о войне, мире и любви исполнит Концертный хор Петербурга. В частности, прозвучат композиции «Спасите наши души», «На солнечной поляночке», «Соловьи», музыка Высоцкого, Пахмутовой, Соловьева-Седого. Подобное мероприятие проводят в течение десяти лет. Начало программы в 20:00. Вход свободный.

Также в преддверии 76-й годовщины начала блокады Ленинграда «Пассажиравтотранс» запустил проект, в рамках которого в 250 городских автобусах транслируют фрагменты кинохроники из коллекции Президентской библиотеки. Пассажиры увидят на кадрах ленинградцев на улицах города, в рабочих цехах, в строю и на «Дороге жизни».

Здесь можно прочитать рассказ кандидата педагогических наук, доцента кафедры физического воспитания Академии имени Штиглица Светланы Галушко о том, как она спасла сестру от смерти под обстрелом во время блокады, а здесь мы опубликовали рассказ психиатра Лилии Резниковой (мама певца и композитора Виктора Резникова) о событиях в осажденном Ленинграде.