В центре Петербурга 11 и 12 сентября ограничат движение для крестного хода

Движение в центре Петербурга ограничат 11 и 12 сентября на время проведения крестного хода в связи с Днем перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, сообщает пресс-служба КРТИ. Мероприятие проводится Санкт-Петербургской епархией РПЦ и региональной общественной организацией «Молодежная палата Санкт-Петербурга».

Движение по участку площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского, а также по Тележной улице и Чернорецкому переулку закроют на сутки с 20:00 вторника 11 сентября.

В этот же день с 19:30 будет не проехать по Казанским площади и улице от Гороховой улицы до Невского проспекта, по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Казанской площади до Гороховой улицы, а также переулку Сергея Тюленина.

В среду в первую половину дня закроют Невский проспект от Казанской улицы до площади Александра Невского и по самой площади. Ограничение будет действовать с 10:30 до 13:00. Открывать движение будут по мере прохождения крестного хода.

По материалам «ДП»