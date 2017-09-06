Довлатовский фестиваль «День Д» с участием Татьяны Толстой, Льва Лурье и Сергея Соловьева, выставка-блокбастер о счастливом советском детстве в Русском музее и фильм-победитель Канн «Квадрат» в прокате – как весело провести эти сентябрьские выходные в городе.
Уикенд в Петербурге с 7 по 10 сентября
7-20 сентябрь-ноябрь
Мраморный дворец
Выставка «Дети страны советов»
Стартующая в Мраморном дворце Русского музея с 7 сентября экспозиция-блокбастер к юбилею революции исследует сотворение легенды: как советские художники от Кончаловского и Петрова-Водкина до скульпторов Крыжановской и Долинской ваяли миф о самом счастливом детстве в лучшем в мире пролетарском государстве, на излете СССР окончательно деконструированном Гришей Брускиным.
Стартующая в Мраморном дворце Русского музея с 7 сентября экспозиция-блокбастер к юбилею революции исследует сотворение легенды: как советские художники от Кончаловского и Петрова-Водкина до скульпторов Крыжановской и Долинской ваяли миф о самом счастливом детстве в лучшем в мире пролетарском государстве, на излете СССР окончательно деконструированном Гришей Брускиным.
с 7-11 сентября
Фестиваль «День Д»
Ставший ежегодным «День Д» тяготеет к круглым датам. В 2016-м фестиваль с размахом отпраздновал 75-летие Сергея Довлатова, в этом – отметит 50-летие «второй оттепели» 1967-го. В масштабной программе – творческие вечера Татьяны Толстой и Сергея Соловьева, лекции Льва Лурье, Марии Элькиной и Ксении Малич, иммерсивный спектакль-бар-хоппинг Семена Александровского, парад фокстерьеров, дискотека 1960-х, выставка редких фото Бродского, Довлатова и Барышникова и еще много всего не менее интересного. Подробнее о событиях фестиваля читайте в нашем гиде.
Ставший ежегодным «День Д» тяготеет к круглым датам. В 2016-м фестиваль с размахом отпраздновал 75-летие Сергея Довлатова, в этом – отметит 50-летие «второй оттепели» 1967-го. В масштабной программе – творческие вечера Татьяны Толстой и Сергея Соловьева, лекции Льва Лурье, Марии Элькиной и Ксении Малич, иммерсивный спектакль-бар-хоппинг Семена Александровского, парад фокстерьеров, дискотека 1960-х, выставка редких фото Бродского, Довлатова и Барышникова и еще много всего не менее интересного. Подробнее о событиях фестиваля читайте в нашем гиде.
c 7 сентября
Фильм «Оно» / It
В экранизации культового романа ужасов о демоническом клоуне Пеннивайзе действие перенесено из конца 1950-х в 1989 год, но сюжетная линия осталась практически неизменной. На всякий случай примерно за полгода до релиза фильма его показали автору литературной основы – Стивену Кингу. Он картину (в отличие от «Сияния» Стэнли Кубрика) одобрил, как и актерскую игру Билла Скарсгарда, сына актера-любимца Ларса Фон Триера Стеллана Скарсгарда. В провинциальном городке не самого большого американского штата Мэн начинают пропадать дети. Их исчезновение связано с кровавой деятельностью клоуна Пеннивайза (Билл Скарсгард), воплощенного архетипичного страха перед цирковыми лицедеями.
В экранизации культового романа ужасов о демоническом клоуне Пеннивайзе действие перенесено из конца 1950-х в 1989 год, но сюжетная линия осталась практически неизменной. На всякий случай примерно за полгода до релиза фильма его показали автору литературной основы – Стивену Кингу. Он картину (в отличие от «Сияния» Стэнли Кубрика) одобрил, как и актерскую игру Билла Скарсгарда, сына актера-любимца Ларса Фон Триера Стеллана Скарсгарда. В провинциальном городке не самого большого американского штата Мэн начинают пропадать дети. Их исчезновение связано с кровавой деятельностью клоуна Пеннивайза (Билл Скарсгард), воплощенного архетипичного страха перед цирковыми лицедеями.
c 7 сентября
Фильм «Удача Логана» / Logan Lucky
После триумфального сериала «Больница Никерброкер» Стивен Содерберг вновь снял полный метр в стиле 11, 12 и 13 «Друзей Оушена» – картину о дерзком ограблении с Дэниэлом Крэйгом, Ченнингом Татумом, Кэти Холмс и надеждой всех миллениалов Адамом Драйвером. Одного из братьев Логанов увольняют с работы. Чтобы не сидеть без дела, он придумывает план, как обчистить одну из самых крупных автогонок в США.
После триумфального сериала «Больница Никерброкер» Стивен Содерберг вновь снял полный метр в стиле 11, 12 и 13 «Друзей Оушена» – картину о дерзком ограблении с Дэниэлом Крэйгом, Ченнингом Татумом, Кэти Холмс и надеждой всех миллениалов Адамом Драйвером. Одного из братьев Логанов увольняют с работы. Чтобы не сидеть без дела, он придумывает план, как обчистить одну из самых крупных автогонок в США.
c 7 сентября
Фильм «В гостях у Элис» / Home Again
Милочка Риз Уизерспун, в очередной раз доказав актерскую состоятельность в сериале «Большая маленькая ложь», решила взять паузу в перевоплощении в драматические персонажи, согласившись сыграть в очаровательной и незатейливой комедии о романе 40-летней матери двоих детей с 25-летним красавчиком.
Милочка Риз Уизерспун, в очередной раз доказав актерскую состоятельность в сериале «Большая маленькая ложь», решила взять паузу в перевоплощении в драматические персонажи, согласившись сыграть в очаровательной и незатейливой комедии о романе 40-летней матери двоих детей с 25-летним красавчиком.
c 7 сентября
Фильм «Квадрат» / The Square
Абсурдистский юмор картины шведа Рубена Эстлунда (дебютировавшего, кстати, тринадцать лет назад на Московском кинофестивале) так очаровал председателя каннского жюри Педро Альмодовара, что тот присудил ей «Золотую пальмовую ветвь», лишив главного приза фаворита прессы — «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Куратор музея современного искусства Кристиан (датчанин Клас Банг) пытается быть идеальным гражданином, отцом и профессионалом: водит электрокар, постоянно видится с двумя дочерьми, корректен и вежлив на работе. Но все меняется, когда у него посреди улицы крадут бумажник и смартфон. К слову, эпизод основан на реальных событиях: именно описанным в картине способом телефона как-то лишился сам режиссер Эстлунд.
Абсурдистский юмор картины шведа Рубена Эстлунда (дебютировавшего, кстати, тринадцать лет назад на Московском кинофестивале) так очаровал председателя каннского жюри Педро Альмодовара, что тот присудил ей «Золотую пальмовую ветвь», лишив главного приза фаворита прессы — «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Куратор музея современного искусства Кристиан (датчанин Клас Банг) пытается быть идеальным гражданином, отцом и профессионалом: водит электрокар, постоянно видится с двумя дочерьми, корректен и вежлив на работе. Но все меняется, когда у него посреди улицы крадут бумажник и смартфон. К слову, эпизод основан на реальных событиях: именно описанным в картине способом телефона как-то лишился сам режиссер Эстлунд.
c 6-10 сентября
Ретроспектива Алексея Балабанова
В Петербурге до воскресенья проходит ретроспектива фильмов Алексея Балабанова. Культовые картины режиссера «Брат», «Брат-2», «Война», «Мне не больно», «Жмурки» и «Я тоже хочу» можно посмотреть на большом экране. Выбрать подходящий сеанс и удобно расположенный кинотеатр можно здесь или здесь.
В Петербурге до воскресенья проходит ретроспектива фильмов Алексея Балабанова. Культовые картины режиссера «Брат», «Брат-2», «Война», «Мне не больно», «Жмурки» и «Я тоже хочу» можно посмотреть на большом экране. Выбрать подходящий сеанс и удобно расположенный кинотеатр можно здесь или здесь.
c 7-30 сентябр-октябрь
Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства
Выставка «БоПо. Неперелистанный театр»
В Музее театрального и музыкального искусства открывается первая в истории масштабная выставка, посвященная Борису Понизовскому. Режиссер, художник, философ и писатель был одним из ключевых представителей ленинградской нон-конформистской культуры 1960–90-х, а среди его учеников – создатели Инженерного театра АХЕ Максим Исаев и Павел Семченко. Они и оформили материалы из большого архива Бориса Понизовского, сохраненного Еленой Вензель. В их руках экспозиция превратилась в самостоятельный арт-проект, театр фактов и мифов, каталог воплощенных и неосуществленных идей мастера, страницы которого можно перелистывать в любом порядке.
В Музее театрального и музыкального искусства открывается первая в истории масштабная выставка, посвященная Борису Понизовскому. Режиссер, художник, философ и писатель был одним из ключевых представителей ленинградской нон-конформистской культуры 1960–90-х, а среди его учеников – создатели Инженерного театра АХЕ Максим Исаев и Павел Семченко. Они и оформили материалы из большого архива Бориса Понизовского, сохраненного Еленой Вензель. В их руках экспозиция превратилась в самостоятельный арт-проект, театр фактов и мифов, каталог воплощенных и неосуществленных идей мастера, страницы которого можно перелистывать в любом порядке.
7, 8 сентября
19:00
ТЮЗ им. Брянцева
Спектакль «Лицо земли»
В ТЮЗе имени Брянцева – премьера. Режиссер Евгения Сафонова — лауреат Петербургской театральной премии «Прорыв» – поставила эко-спектакль об ответственности каждого перед природой и планетой. Автор пьесы – молодой драматург Ася Волошина (которая, кстати, недавно переписала «Оптимистическую трагедию» Вишневского по просьбе Виктора Рыжакова для Александринского театра).
В ТЮЗе имени Брянцева – премьера. Режиссер Евгения Сафонова — лауреат Петербургской театральной премии «Прорыв» – поставила эко-спектакль об ответственности каждого перед природой и планетой. Автор пьесы – молодой драматург Ася Волошина (которая, кстати, недавно переписала «Оптимистическую трагедию» Вишневского по просьбе Виктора Рыжакова для Александринского театра).
7 сентября
с 11:00
DayNight, DayNight Lite
Распродажа в магазинах DayNight и DayNight Lite
К началу осенне-зимнего сезона первый концепт-стор Петербурга DayNight дарит клиентам и гостям города скидку на новые коллекции. В магазине на Малой Посадской, 6 клиентов ждут фэшн-релизы от мировых брендов — меховые шубы и пальто Off-White, платья Dries Van Noten и Erdem, сумки Anya Hindmarch, Proenza Schouler и Victoria Beckham, одежда и обувь Givenchy, Balenciaga и N21, а также тотал-лук от Stella McCartney, представленный в мини-фильме «The Eclipse». Кроме того, в DayNight Lite на Мойке, 59 можно найти обновленные коллекции Acne Studios, Kendall+Kylie, R13 Denim, Sacai, DOUBLET, Self-Portrait и других брендов. В четверг все вещи будут доступны со скидкой в 10%.
К началу осенне-зимнего сезона первый концепт-стор Петербурга DayNight дарит клиентам и гостям города скидку на новые коллекции. В магазине на Малой Посадской, 6 клиентов ждут фэшн-релизы от мировых брендов — меховые шубы и пальто Off-White, платья Dries Van Noten и Erdem, сумки Anya Hindmarch, Proenza Schouler и Victoria Beckham, одежда и обувь Givenchy, Balenciaga и N21, а также тотал-лук от Stella McCartney, представленный в мини-фильме «The Eclipse». Кроме того, в DayNight Lite на Мойке, 59 можно найти обновленные коллекции Acne Studios, Kendall+Kylie, R13 Denim, Sacai, DOUBLET, Self-Portrait и других брендов. В четверг все вещи будут доступны со скидкой в 10%.
с 8-22 сентябрь-октябрь
Петропавловская крепость
Выставка «Тихие голоса»
В пятницу в Петропавловской крепости откроется первая выставка современного искусства, посвященная блокаде Ленинграда «Тихие голоса». На экспозиции будут представлены аудио- и видео инсталляции петербургских медиа-художников.
В пятницу в Петропавловской крепости откроется первая выставка современного искусства, посвященная блокаде Ленинграда «Тихие голоса». На экспозиции будут представлены аудио- и видео инсталляции петербургских медиа-художников.
8 сентября
19:00
Бутик IQOS в ТРК «Галерея»
IQOS Cinema Cocktail с Яной Милорадовской
Во флагманском бутике IQOS в «Галерее» главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская проведет первый кинококтейль под эгидой инновационного бренда. На закрытом показе зрители увидят ироничный фильм о современном искусстве «Квадрат», выигравший «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Картину покажут в кинотеатре ТРК «Галерея» (количество мест ограничено).
Во флагманском бутике IQOS в «Галерее» главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская проведет первый кинококтейль под эгидой инновационного бренда. На закрытом показе зрители увидят ироничный фильм о современном искусстве «Квадрат», выигравший «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Картину покажут в кинотеатре ТРК «Галерея» (количество мест ограничено).
9 сентября
16:00
Новая Голландия
Сентябрьский «Диалоги»
Осенние «Диалоги» проекта «Открытая библиотека» снова пройдут на Новой Голландии. На этот раз журналист Анна Наринская поговорит с критиком Галиной Юзефович о литературе. Через час защищающая права людей с ментальной инвалидностью журналист Вера Шенгелия обсудит с директором благотворительной организации «Ночлежка» Григорием Свердлиным системную помощь. В 18:00 обозреватель «Эхо Москвы» Ксения Ларина поговорит с телекритиком Ириной Петровской о взаимоотношениях современного человека и телевидения. Вход, как и всегда, свободный.
Осенние «Диалоги» проекта «Открытая библиотека» снова пройдут на Новой Голландии. На этот раз журналист Анна Наринская поговорит с критиком Галиной Юзефович о литературе. Через час защищающая права людей с ментальной инвалидностью журналист Вера Шенгелия обсудит с директором благотворительной организации «Ночлежка» Григорием Свердлиным системную помощь. В 18:00 обозреватель «Эхо Москвы» Ксения Ларина поговорит с телекритиком Ириной Петровской о взаимоотношениях современного человека и телевидения. Вход, как и всегда, свободный.
9 сентября
15:00
Юсуповский дворец
Фестиваль «Части света»
Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков запустил свой фестиваль этнической музыки со всего мира. Его откроет Terakaft из африканской республики Мали, который выступит на главной сцене, там же продолжат концерт грузинская группа Mgzavrebi и британцы The Beat and Ranking Roger, а в заключении сыграет сам арт-директор фестиваля и его группа «Аквариум». В лайн-апе второй сцены – француз Duo Mosalini-Grouet, австралиец Manu Delago, ирландская команда Flook и российский бэнд «Ят-ХА». Помимо концертов, в программе рынок с одеждой и экзотическими музыкальными инструментами, музыкальные и танцевальные мастер-классы от известных исполнителей, а также экзотическая кухня.
Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков запустил свой фестиваль этнической музыки со всего мира. Его откроет Terakaft из африканской республики Мали, который выступит на главной сцене, там же продолжат концерт грузинская группа Mgzavrebi и британцы The Beat and Ranking Roger, а в заключении сыграет сам арт-директор фестиваля и его группа «Аквариум». В лайн-апе второй сцены – француз Duo Mosalini-Grouet, австралиец Manu Delago, ирландская команда Flook и российский бэнд «Ят-ХА». Помимо концертов, в программе рынок с одеждой и экзотическими музыкальными инструментами, музыкальные и танцевальные мастер-классы от известных исполнителей, а также экзотическая кухня.
9 сентября
с 12:00
«Бертгольд Центр»
Фестиваль современного искусства Avosulut
В субботу пройдет фестиваль современного искусства Avosulut. Его посетителей ожидают занятия живописью в виртуальной реальности, а также выставка работ российских художников. Среди участников — Роман Черенков, ZOA, Александра Юдина, Наташа Кошель, Сергей Степанов, Мо Алена, Алина Копейкина, Евгений Котов, Яна Дятлова, Vpple120, Silotok и другие.
В субботу пройдет фестиваль современного искусства Avosulut. Его посетителей ожидают занятия живописью в виртуальной реальности, а также выставка работ российских художников. Среди участников — Роман Черенков, ZOA, Александра Юдина, Наташа Кошель, Сергей Степанов, Мо Алена, Алина Копейкина, Евгений Котов, Яна Дятлова, Vpple120, Silotok и другие.
9, 10 сентября
«Порт Севкабель»
Выставка Original Meet 2017
В выходные в новом общественном пространстве «Порт Севкабель» на берегу Финского залива пройдет выставка Original Meet-2017, на которой коллекционеры ретромашин ручной сборки, клубы и коллективы реставрационных автомастерских представят кастомные и ретро-вэны, пикапы и масл-кары, мотоциклы и кабриолеты. Подробнее о мероприятии можно узнать в его официальной группе во «ВКонтакте».
В выходные в новом общественном пространстве «Порт Севкабель» на берегу Финского залива пройдет выставка Original Meet-2017, на которой коллекционеры ретромашин ручной сборки, клубы и коллективы реставрационных автомастерских представят кастомные и ретро-вэны, пикапы и масл-кары, мотоциклы и кабриолеты. Подробнее о мероприятии можно узнать в его официальной группе во «ВКонтакте».
9 сентября
«Центральная станция»
Loshadka Prty
В субботу в Петербурге пройдет восьмая вечеринка Loshadka Prty. За музыкальное сопровождение свободного от каких-либо границ и рамок мероприятия на этот раз отвечают DJ Boomer, OHOTA. DJ Kosinus, Holod, E-Zoom, Dim Po, Estrin и другие. По словам организаторов, на вечеринке также ожидается выступление Vogue Extravagant Perfomance.
В субботу в Петербурге пройдет восьмая вечеринка Loshadka Prty. За музыкальное сопровождение свободного от каких-либо границ и рамок мероприятия на этот раз отвечают DJ Boomer, OHOTA. DJ Kosinus, Holod, E-Zoom, Dim Po, Estrin и другие. По словам организаторов, на вечеринке также ожидается выступление Vogue Extravagant Perfomance.
10-13 сентября
Новая сцена Александринского театра
Опера «Петр и Феврония Муромские»К
На театральный фестиваль «Александринский» столичный театр «Практика» привез оперу Александра Маноцкова. На выходные выпадает лишь воскресный показ, но спектакль можно будет увидеть на Новой сцене старейшего театра 10,11,12 и 13 сентября.
На театральный фестиваль «Александринский» столичный театр «Практика» привез оперу Александра Маноцкова. На выходные выпадает лишь воскресный показ, но спектакль можно будет увидеть на Новой сцене старейшего театра 10,11,12 и 13 сентября.
10-13 сентября
Новая сцена Александринского театра
Спектакль «Чапаев и пустота»
Самый модный молодой режиссер Максим Диденко покажет в рамках театрального фестиваля «Александринский» совсем свежую инсценировку пелевинского романа «Чапаев и пустота». Ее можно будет увидеть с 10 по 13 сентября.
Самый модный молодой режиссер Максим Диденко покажет в рамках театрального фестиваля «Александринский» совсем свежую инсценировку пелевинского романа «Чапаев и пустота». Ее можно будет увидеть с 10 по 13 сентября.
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