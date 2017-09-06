Уикенд в Петербурге с 7 по 10 сентября

7 сентября с 11:00 DayNight, DayNight Lite

Распродажа в магазинах DayNight и DayNight Lite



К началу осенне-зимнего сезона первый концепт-стор Петербурга DayNight дарит клиентам и гостям города скидку на новые коллекции. В магазине на Малой Посадской, 6 клиентов ждут фэшн-релизы от мировых брендов — меховые шубы и пальто Off-White, платья Dries Van Noten и Erdem, сумки Anya Hindmarch, Proenza Schouler и Victoria Beckham, одежда и обувь Givenchy, Balenciaga и N21, а также тотал-лук от Stella McCartney, представленный в мини-фильме «The Eclipse». Кроме того, в DayNight Lite на Мойке, 59 можно найти обновленные коллекции Acne Studios, Kendall+Kylie, R13 Denim, Sacai, DOUBLET, Self-Portrait и других брендов. В четверг все вещи будут доступны со скидкой в 10%.