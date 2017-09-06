Петербуржец отремонтировал за свой счет парадную в историческом здании

На портале The Village вышел рассказ жителя Петербурга Кирилла Юданова (совладельца кофеен Coffee Room), который отремонтировал за свой счет коммунальную квартиру и парадную в исторической здании — доходном доме Прасковьи Курицыной, который занесен в реестр объектов архитектурного наследия.

Здание находится по адресу Лиговский проспект дом 139. Квартиру в этом доме герой материала купил в начале этого года. Решив сделать в парадной ремонт, он обратился в управляющую компанию, но получил отказ. После этого Юданов решил сделать ремонт за свой счет, вложив порядка 300 тысяч рублей, еще 45 тысяч дали соседи. «В ремонте квартиры и парадной участвовала бригада из семи человек. Они занимались практически реставрационной работой: каждый листочек лепнины отчищали скальпелем. Это не как стандартный ремонт от Жилкомсервиса — намазать новый слой краски поверх старого. Сняли все слои известки, зашпаклевали и выровняли стены, то же — с потолками. Потом нанесли качественную краску. Пол отмыли от многолетней грязи», — рассказал петербуржец.

Напомним, похожая история случилась с дизайнером Артемием Лебедевым. Он рассказал в своем Facebook, как соседи в его парадной не согласились скидываться на ремонт мест общего пользования и ему пришлось притвориться ЖЭКом Санкт-Петербурга. Фейковое объявление и фирменная форма на строителях никого не смутили, и ремонт в парадной прошел удачно.