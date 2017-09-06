В Петербурге пройдет фестиваль современного искусства Avosulut
9 сентября в «Бертгольд Центре» пройдет фестиваль современного искусства Avosulut. Посетителям предложат занятия живописью в виртуальной реальности, а также выставку работ современных российских художников, с которыми у каждого будет возможность пообщаться.
Среди учатников — Роман Черенков, ZOA, Александра Юдина, Наташа Кошель, Сергей Степанов, Мо Алена, Алина Копейкина, Евгений Котов, Яна Дятлова, Vpple120, Silotok и другие.
В программе мероприятия также лекции, маркет и ярмарка современного искусства.
Фестиваль продлится с 12:00 до 22:00. Более подробная информация представлена на странице события во «ВКонтакте».
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