В Петербурге пройдет фестиваль современного искусства Avosulut

9 сентября в «Бертгольд Центре» пройдет фестиваль современного искусства Avosulut. Посетителям предложат занятия живописью в виртуальной реальности, а также выставку работ современных российских художников, с которыми у каждого будет возможность пообщаться. 

Среди учатников — Роман Черенков, ZOA, Александра Юдина, Наташа Кошель, Сергей Степанов, Мо Алена, Алина Копейкина, Евгений Котов, Яна Дятлова, Vpple120, Silotok и другие.

В программе мероприятия также лекции, маркет и ярмарка современного искусства. 

Фестиваль продлится с 12:00 до 22:00. Более подробная информация представлена на странице события во «ВКонтакте».

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Художник Мэтью Барни приехал в Петербург и посетил Эрмитаж

Синди Шерман открыла свой Instagram — и это восторг!

Фоторепортаж: Жар-птица в небе над Новой Голландией

«Китайская армия»: «Манеж» сделал первую в мире выставку военных художников КНР

В центре Петербурга открылось кафе с восемью видами сырников и цветочной лавкой

Что смотреть на выставке Lexus Hybrid Art

Работы петербургских художников Новикова, Мамышева-Монро и Бугаева-Африки подарят центру Помпиду

В Петербурге открывается «Музей эмоций»