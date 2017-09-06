В Петербурге отреставрируют особняк Холмса и Ватсона на Каменном острове

В Петербурге приступают к реставрации деревянного особняка Евгении Гаусвальд на Каменном острове, известного по фильму «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Как сообщает КГИОП, в настоящее время проведены противоаварийные работы на памятнике архитектуры. По оценкам экспертов, в ходе реставрации удастся сохранить до 70% оригинального сруба.

Как заявил председатель комитета Сергей Макаров, «здание можно спасти, эксперты подтверждают возможность сохранения значительной части подлинных конструкций. Это очень важно». Председатель КГИОП подчеркнул, что речи о полной разборке здания не идет и главная цель — максимальное сохранение аутентичности постройки.

В интерьере снята обшивка — практически вся советского периода. Все аварийные участки внутри здания огорожены, специалисты разбирают завалы рухнувших перекрытий. «Мы сверялись со сметой 1898 года, где было указано, из чего сделано здание. Нашли старинный линолеум, образцы обоев, фрагменты изразцов печи. Трепет вызывают найденные документы периода блокады Ленинграда: письма, отчеты, тексты патриотических военных песен», — отметил руководитель проекта Владислав Сысоев.

Дача Гаусвальд в Петербурге на Каменном острове — образец модерна раннего периода. Две трети здания выполнены из дерева, основная порода — сосна. При этом деревянные конструкции сочетаются с каменными, что придает оригинальность дому. Особняк построен в 1898 году по проекту архитекторов Василия Шене и Владимира Чагина для жены булочного мастера Евгении Карловны Гаусвальд.

В 1910-1916 годах выполнены надстройки и пристройки к основному объему в приемах и формах модерна. Спустя 2 года здесь разместили третью детскую колонию имени Луначарского, а потом санаторий-профилакторий Ленинградского металлического завода. В начале 1980-х здесь снимали фильм «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Кроме того, здание использовалось при съемках фильмов «Дон Сезар де Базан» и «Летучая мышь».

По материалам «ДП»