В автобусах Петербурга покажут блокадную кинохронику

В преддверии 76-й годовщины начала блокады Ленинграда «Пассажиравтотранс» запустил проект, в рамках которого в 250 городских автобусах транслируют фрагменты кинохроники из коллекции Президентской библиотеки. Об этом «Собака.ru» сообщили рассказали в пресс-службе «Пассажиравтотранса».

Пассажиры увидят на кадрах ленинградцев на улицах города, в рабочих цехах, в строю и на «Дороге жизни». Хронику покажут до 15 сентября на маршрутах № 1, 7, 27, 106 и других. В «Пассажиравтотрансе» таким образом решили напомнить горожанам о подвиге и героизме жителей блокадного Ленинграда, которые выстояли и не отдали город фашистам.

Здесь можно прочитать рассказ кандидата педагогических наук, доцента кафедры физического воспитания Академии имени Штиглица Светланы Галушко о том, как она спасла сестру от смерти под обстрелом во время блокады, а здесь мы опубликовали рассказ психиатра Лилии Резниковой (мама певца и композитора Виктора Резникова) о событиях в осажденном Ленинграде.