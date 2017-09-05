Петербуржцев попросили помочь в поиске заброшенных зданий

Фонда имущества Петербурга запустил на своем сайте новый сервис «Помощник». Благодаря ему ведомство предлагает петербуржцам присылать информацию и фотографии заброшенных зданий, которым необходим ремонт.

Известно, что жители города прислали уже 68 писем. В них содержится информация как о городских, так и частных постройках. Специалисты Фонда имущества выяснят правовой статус здания, проведут градостроительный анализ, оценят возможность сбыть дом на торгах. Информацию о найденных постройках направляют в Комитет имущественных отношений (КИО).

Помимо этого, чтобы проверить работу фонда, в Twitter и Telegram был запущен канал #ОбновиГород. В нем можно получить информацию о работе на объектах, найденных через сервис «Помощник», а также о других аварийных домах Петербурга.