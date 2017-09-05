Петербуржцев попросили помочь в поиске заброшенных зданий
Фонда имущества Петербурга запустил на своем сайте новый сервис «Помощник». Благодаря ему ведомство предлагает петербуржцам присылать информацию и фотографии заброшенных зданий, которым необходим ремонт.
Известно, что жители города прислали уже 68 писем. В них содержится информация как о городских, так и частных постройках. Специалисты Фонда имущества выяснят правовой статус здания, проведут градостроительный анализ, оценят возможность сбыть дом на торгах. Информацию о найденных постройках направляют в Комитет имущественных отношений (КИО).
Помимо этого, чтобы проверить работу фонда, в Twitter и Telegram был запущен канал #ОбновиГород. В нем можно получить информацию о работе на объектах, найденных через сервис «Помощник», а также о других аварийных домах Петербурга.
Здесь мы опубликовали лучшие снимки историка, члена Русского географического общества и фотографа Андрея Стрельникова, который внимательно фиксирует сохранившиеся редкости заброшенных особняков Петербурга. В этом материале блогер и руфер Никита Мурузин составил для «Собака.ru» маршрут по заброшенным зданиям императорского Петербурга .
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