В Петербурге появится филиал фонда «Сколково». Он разместится на площадке Ленполиграфмаша, где сейчас действует технопарк.

Об этом сообщил 5 сентября в ходе пресс-конференции глава комитета по промышленной политике Максим Мейксин. По его словам, затраты на организацию будет нести сам фонд.

Договоренность со «Сколково» достигнута, однако необходимо, чтобы Госдума одобрила изменения в закон, позволяющие создать филиал фонда в Северной столице. Предполагается, что это может произойти до конца 2017 года.

Сейчас резидентами «Сколково» являются 170 петербургских компаний, сообщил Максим Мейксин.

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий занимается реализацией проекта по строительству инновационного центра «Сколково». Комплекс расположен в Москве.

По материалам «Фонтанки»