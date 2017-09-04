Флорида Чантурия открыла в Петербурге вокальную студию «Ленинградость»

Напомним, на прошлой неделе группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «Ч.П.Х.». По сюжету заезжей москвичке — ее роль исполняет солистка группы Флорида Чантурия — объясняют в баре, что такое «Ч. П.Х.» Во второй части видео Сергей Шнуров и рэпер ST устраивают рэп-батл.

В ролике также снялись видные жители Петербурга: футболист Александр Кержаков, заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков, журналист Александр Невзоров, рэпер Фараон, психиатр и бизнесмен Андрей Курпатов, совладелица сети «Максидом» Мария Евневич, основатель «Барслона» Андрей Федотов и сам Сергей Шнуров с супругой Матильдой и музыкантами.