Флорида Чантурия открыла в Петербурге вокальную студию «Ленинградость»

Действующая солистка группировки «Ленинград» Флорида Чантурия открыла в Петербурге собственную вокальную студию под названием «Ленинградость». Об этом в своем Instagram сообщила актриса Юлия Топольницкая, которая прославилась благодаря участию в клипе группировки на песню «Экспонат».

Студия находится у метро Чкаловская по адресу Петрозаводская, 13. 

 

 

Напомним, на прошлой неделе группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «Ч.П.Х.». По сюжету заезжей москвичке — ее роль исполняет солистка группы Флорида Чантурия — объясняют в баре, что такое «Ч. П.Х.» Во второй части видео Сергей Шнуров и рэпер ST устраивают рэп-батл.

В ролике также снялись видные жители Петербурга: футболист Александр Кержаков, заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков, журналист Александр Невзоров, рэпер Фараон, психиатр и бизнесмен Андрей Курпатов, совладелица сети «Максидом» Мария Евневич, основатель «Барслона» Андрей Федотов и сам Сергей Шнуров с супругой Матильдой и музыкантами.

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