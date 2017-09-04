4 причины пойти на выставку «Жан Пруве. Конструктор» в ЦВЗ «Манеж»

С 5 сентября на целый месяц у западного фасада ЦВЗ Манежа установят деревянный дом-конструктор 40-х годов суперзвезды архитектуры XX века Жана Пруве. Рассказываем в четырех пунктах, почему стоит сходить на эту выставку.

1

Жан Прувe — один из главных идеологов мирового дизайна и архитектуры ХХ века. Его мебель и дома-конструкторы продают на самых главных торгах мира: аукционных домов Phillips, Sotheby’s, Christie’s, Artcurial, а также на крупнейших арт-ярмарках.

2

ЦВЗ «Манеж» привезет в город оригинал знаменитого дома-конструктора, модель «6×9».

3

Кураторы выставки воссоздадут рабочий интерьер эпохи Пруве, собранный из предметов мебели по проектам французского инженера. Исторические здания в центре Петербурга и минималистичный арт-объект в своем контрасте покажут этапы становления урбанистики. 

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Концепция дома-конструктора — «собираемость». Кураторы экспозиции полностью соблюдают аутентичные требования и представят оригинальные размеры прототипной версии.

Фото: Павел Даиси

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