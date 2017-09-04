С 5 сентября на целый месяц у западного фасада ЦВЗ Манежа установят деревянный дом-конструктор 40-х годов суперзвезды архитектуры XX века Жана Пруве. Рассказываем в четырех пунктах, почему стоит сходить на эту выставку.
4 причины пойти на выставку «Жан Пруве. Конструктор» в ЦВЗ «Манеж»
|
1
|
Жан Прувe — один из главных идеологов мирового дизайна и архитектуры ХХ века. Его мебель и дома-конструкторы продают на самых главных торгах мира: аукционных домов Phillips, Sotheby’s, Christie’s, Artcurial, а также на крупнейших арт-ярмарках.
|
2
|
ЦВЗ «Манеж» привезет в город оригинал знаменитого дома-конструктора, модель «6×9».
|
3
|
Кураторы выставки воссоздадут рабочий интерьер эпохи Пруве, собранный из предметов мебели по проектам французского инженера. Исторические здания в центре Петербурга и минималистичный арт-объект в своем контрасте покажут этапы становления урбанистики.
|
4
|
Концепция дома-конструктора — «собираемость». Кураторы экспозиции полностью соблюдают аутентичные требования и представят оригинальные размеры прототипной версии.
Сотрудники выставочного комплекса специально для читателей «Собака.ru» провели онлайн-экскурсию по дому.
Фото: Павел Даиси
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.