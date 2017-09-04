4 причины пойти на выставку «Жан Пруве. Конструктор» в ЦВЗ «Манеж»

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Жан Прувe — один из главных идеологов мирового дизайна и архитектуры ХХ века. Его мебель и дома-конструкторы продают на самых главных торгах мира: аукционных домов Phillips, Sotheby’s, Christie’s, Artcurial, а также на крупнейших арт-ярмарках.