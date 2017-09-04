В Петербурге установят памятник дружбе поребрика и бордюра

Во вторник, 5 сентября, в Московском районе торжественно откроют декоративную композицию «Поребрик и бордюр», сообщает пресс-служба районной администрации. Символ дружбы Москвы и Петербурга установят на Бассейной улице у дома № 12. Композиция появится в рамках плана подготовки к 100-летию Московского района.

Дружбу городов символизируют склонившиеся друг к другу «Московский бордюр» и «Петербургский поребрик». Они выполнены из серого и розового гранита и украшены двумя смайликами. Экспозиция выполнена за счет привлеченных внебюджетных средств. В церемонии будет участвовать автор композиции, заслуженный художник РФ Вячеслав Бухаев, представители Смольного и администрации Московского района.

По материалам «ДП»