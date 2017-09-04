В Петербурге редкие фото Довлатова продадут на благотворительном аукционе

В Петербурге 10 сентября состоится благотворительный аукцион «Демарш энтузиастов», на котором выставят редкие фотографии писателя Сергея Довлатова, сообщается на сайте проекта. Все собранные деньги пойдут на лечение онкологических больных — подопечных фонда AdVita.

На продажу в рамках акции «Демарш энтузиастов» выставлены 23 снимка писателя, сделанных его друзьями, фотографами Ниной Аловерт и Марком Серманом. Фото отпечатали специально для экспозиций на первом фестивале в честь писателя «День Д» в сентябре 2016 года. Начальная стоимость каждого лота — 1000 рублей. Назначить свою цену можно после регистрации на сайте проекта.

Среди лотов представлены снимки Сергея Довлатова с сыном, с Иосифом Бродским, с домашними питомцами. В частности, на торгах представлено фото «Бродский и Довлатов в китайском ресторане. Нью-Йорк». Здесь Бродского чествовали как представителя русскоязычной общины за вклад в культурную жизнь Нью-Йорка и присвоили ему звание почетного гражданина Нью-Йорка. Еще одна работа — «В редакции газеты „Новый американец“ с Петром Вайлем и Александром Генисом». Издание, выпускавшееся в Нью-Йорке, просуществовало 2 года. Довлатов художественно описал эту историю в повести «Невидимая газета».

По материалам «ДП»