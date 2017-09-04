Неизвестный затоптал свечи во время акции памяти жертв Беслана

3 сентября на Малой Садовой улице прошла акция памяти жертв теракта 2004 года в Беслане. Активисты зажгли 334 свечи. Неизвестный мужчина в нетрезвом состоянии ногой порвал картину Елены Осиповой. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Давид Френкель. Более того, он затоптал свечи, из которых было сложено слово «Беслан». Вскоре его задержали сотрудники полиции.

Напомним, в этом году исполнилось 13 лет со дня теракта в Беслане. На линейке 1 сентября в школе № 1 террористы взяли в заложники 1128 человек. Штурм школы, в результате которого удалось освободить заложников, произошел 3 сентября. Всего в теракте погибли 334 человека.