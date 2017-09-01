В Петербурге велосипедист обстрелял иномарку после замечания на «зебре»

1 сентября в Невском районе города произошел конфликт на пешеходном переходе. По данным правоохранительных органов, у дома №14 по улице Крыленко водитель Hyundai Starex обратился с замечанием к велосипедисту, который нарушил ПДД. В свою очередь, нарушитель достал пистолет, выстрелил в сторону автомобиля два раза и скрылся с места происшествия в сторону Дальневосточного проспекта.

Более того, когда водитель Hyundai догнал стрелявшего, тот снова выстрелил по машине и ранил пассажира, находящегося в автомобиле — резиновая пуля через открытое окно попала в спину 29-летнему мужчине, его доставили в больницу. Стрелок снова скрылся с места преступления, сейчас его ищет полиция.