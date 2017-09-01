Лето-2017 в Петербурге стало самым холодным за 24 года

Представитель городского Гидрометцентра Наталья Мироничева заявила, что город лишился положенных ему 200 часов солнечного света этим летом. По ее словам, июнь, июль и август в 2017 году стали самыми холодными с 1993 года.

Температура воздуха в среднем была на 0,7 градуса ниже нормы. Август стал самым теплым месяцем лета 2017 — температура была на 1,2 градуса выше нормы, а 19 августа воздух прогрелся до +27,5 градуса.

Более того, это лето стало четвертым по количеству осадков после 2016, 1998 и 1987 годов. В июне выпало 140% осадков от нормы, в июле — 155% (в середине месяца в городе прошел сильнейший град), в августе — 179%. До середины сентября в Петербурге, как обещают синоптики, будет относительно сухая погода, а температура воздуха в среднем составит 15 градусов.

За 24 августа на город выпало рекордное количество осадков — 32,12 миллиметра, что является половиной месячной нормы. В Петербурге даже объявили оранжевый уровень угрозы из-за дождей.