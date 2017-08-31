Власти Петербурга планируют построить новый речной вокзал

В Петербурге планируют построить новый терминал Речного вокзала. Чиновники Смольного уже начали поиск инвесторов. 

В настоящее время в городе функционируют три пристани, причем инфраструктура вокзала развита слабо. За последние десять лет число прибывающих в город речных круизных судов сократилось в два раза.

Новый терминал может появиться как на месте старого Речного вокзала на проспекте Обуховской Обороны, так и в других районах Петербурга. «Мы рассматриваем различные варианты, в том числе у Вантового моста», — заявил глава комитета по туризму Андрей Мушкарев.

«Окупить такой проект в разумные сроки, за 10-12 лет, можно за счет включения в состав речного порта полноценного коммерческого объекта, ориентированного в первую очередь на спрос со стороны обычных посетителей, а не пассажиров», — отметил руководитель направления строительного консалтинга Rusland SP Николай Большаков.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

На «Лахта центре» монтируют пятигранную пирамиду

«Газпром» построит в Петербурге вторую башню «Лахта-центра»

Пассажирский порт Петербурга открыл летнюю навигацию

На Васильевском построят музей транспорта за 7 млрд рублей

Стало известно, как будет выглядеть новый мост через Неву

Что важно знать о студии Дианы Вишневой Context Pro?

В Петербурге студенты за участие в крестном ходе получат 1700 рублей

В центре Петербурга вандалы раскрасили недавно отреставрированные здания