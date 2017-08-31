Власти Петербурга планируют построить новый речной вокзал

В Петербурге планируют построить новый терминал Речного вокзала. Чиновники Смольного уже начали поиск инвесторов.

В настоящее время в городе функционируют три пристани, причем инфраструктура вокзала развита слабо. За последние десять лет число прибывающих в город речных круизных судов сократилось в два раза.

Новый терминал может появиться как на месте старого Речного вокзала на проспекте Обуховской Обороны, так и в других районах Петербурга. «Мы рассматриваем различные варианты, в том числе у Вантового моста», — заявил глава комитета по туризму Андрей Мушкарев.

«Окупить такой проект в разумные сроки, за 10-12 лет, можно за счет включения в состав речного порта полноценного коммерческого объекта, ориентированного в первую очередь на спрос со стороны обычных посетителей, а не пассажиров», — отметил руководитель направления строительного консалтинга Rusland SP Николай Большаков.