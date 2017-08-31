В Юсуповском дворце на Мойке, 94 (том самом, где убили Григория Распутина) завершилась масштабная реставрация внутреннего убранства. Мы сходили в знаменитый особняк, чтобы лично оценить, как сейчас выглядят исторические интерьеры.
Как выглядит Юсуповский дворец после реставрации интерьеров?
Домовая церковь
Церковь во дворце на Мойке действовала до революции 1917 года. В 1926-м она прекратила свое существование, а в 1930-х годах помещение полностью перестроили, превратив в лекционный зал. Затем там проводились танцевальные занятия, а витражи и арки полностью разрушили.
Масштабные реставрационные работы начались в 2005-м. За эти годы сотрудникам дворца и реставраторам удалось восстановить архитектурный облик церкви и иконостас, а также завершить устройство притвора с дубовой лестницей. Реставрация проходила в два этапа: сначала помещению вернули изначальный вид, а затем восстановили цветные витражи и живопись.
Гладильная комната
Помимо парадных и жилых помещений, во дворце Юсуповых были и вспомогательные. Одно из них ― гладильная комната над Гобеленовой гостиной. Она сохранилась почти в первозданном виде, хотя в начале XX века ее использовали как склад для боеприпасов.
Ее ремонт начался два года назад. Реставрационные работы включали расчистку, замену полов и инженерных сетей, восстановление оконных заполнений и подлинной латунной фурнитуры. Одновременно реконструировали и бельевые шкафы. В данный момент они расставлены в соответствии с исторической планировкой.
Все вещи, представленные в комнате, подлинные: сундук Феликса Юсупова, швейная машинка Singer, а также угольные утюжки и скатерти.
Белоколонный зал
Во времена Юсуповых зал использовался для больших праздников: там накрывали столы и звучала музыка от домашнего оркестра князей. Здесь супруга Бориса Николаевича Юсупова впервые представила публике никому неизвестного тогда композитора Михаила Глинку. В годы Великой Отечественной войны парадный зал превратили в госпиталь: в просторном помещении ставили больничные койки.
В период реставрации несколько лет назад здесь провели ремонт перекрытий и инженерных сетей. Также были восстановлены плафонная и настенная роспись, колонны из белого искусственного мрамора, лепной декор интерьера, а стенам вернули исторический цвет.
По архивным документам были сделаны подоконники из натурального белого мрамора и радиаторные золоченые решетки. Кроме того, в интерьере вновь появилось зеркало, воссозданное в исторических размерах, а также ограждающая его балюстрада с хрустальными балясинами.
Мавританская гостиная
«Восточная» гостиная первоначально была оформлена по проекту известного зодчего Монигетти. В конце XIX века ее перестроили по проекту архитектора Степанова, и она получила название «Мавританская». Интерьер является подобием «божественной Альгамбры» ― произведения Гранады XIV века.
С 2013 года началась реставрация интерьера: кессонированного потолочного плафона, декорированных стилизованной живописью стен, выполненных из мрамора колон, чаши бассейна, стеновых панелей и полов. Также были отреставрированы облицовки камина из оникса, потолочные фонари, золоченые деревянные ставни.
Во время работ была обнаружена неизвестная деталь интерьера: изображения фамильных гербов князей Юсуповых – графов Сумароковых-Эльстон на западной и восточной стенах гостиной.
Дубовая столовая
Прежде здесь находился зимний сад с фонтанами и деревьями, но мода на такой интерьер прошла, и пространство перестроили в столовую.
Отделка нового помещения была задумана в колорите мореного дуба, с использованием элементов ренессанса. Помня об особой симпатии князя Феликса Юсупова к итальянской разновидности этого «большого стиля», архитектор подобрал декоративные детали, напоминающие Венецию XVI века.
В августе этого года завершилась реставрация столовой: был полностью восстановлен дубовый резной декор. Кроме того, удалось практически полностью снять наслоения сажи после пожара 1986 года.
На люстре, выполненной также из дуба, реставраторы нашли множество дефектов, которые успешно устранили. Она уникальна тем, что это – первый электрический источник света в Юсуповском дворце.
Реставраторы вернули первоначальный вид и паркетному полу, который сделан из семи пород редких деревьев. Сохранившиеся фрагменты шелковых штофов с геральдическими лилиями расчистили и прикрыли газовой тканью – оставить их в открытом виде нельзя было. Для воссоздания подоконных досок по историческому аналогу подобрали узорчатый черный мрамор.
Текст: Никита Богданов
Фото: Никита Богданов
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