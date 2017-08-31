Как выглядит Юсуповский дворец после реставрации интерьеров?

Домовая церковь

Церковь во дворце на Мойке действовала до революции 1917 года. В 1926-м она прекратила свое существование, а в 1930-х годах помещение полностью перестроили, превратив в лекционный зал. Затем там проводились танцевальные занятия, а витражи и арки полностью разрушили.

Масштабные реставрационные работы начались в 2005-м. За эти годы сотрудникам дворца и реставраторам удалось восстановить архитектурный облик церкви и иконостас, а также завершить устройство притвора с дубовой лестницей. Реставрация проходила в два этапа: сначала помещению вернули изначальный вид, а затем восстановили цветные витражи и живопись.