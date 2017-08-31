Вандалы забросали коктейлями Молотова офис Алексея Учителя в Петербурге

Как уточняет «Фонтанка», двое неизвестных бросили несколько бутылок в окна на уровне 2-3 метров, заложенные изнутри кирпичами. Такая мера, как пояснили агентству, нужна для обеспечения тишины в деревянном зале, где чаще всего записывают звук для кинолент. В противном случае огонь уничтожил бы находящуюся под защитой КГИОПа, как и весь особняк, обстановку за считанные минуты, отмечают в «Лендоке».

В полиции начали проверку по факту вандализма. «Лендок», со своей стороны, обратился в прокуратуру с требованием защитить здание и студию от вандалов. 12 августа напротив «Лендока» противники выхода фильма «Матильда» вывешивали баннер. 30 августа в Петербурге состоялся закрытый показ «Матильды» в зале «Люкс» киноцентра «Великан-парк». 31 августа исполнилось 145 лет со дня рождения балерины Матильды Кшесинской.

Фильм «Матильда» еще до выхода в официальный прокат получил огромное количество критики со стороны верующих, которые обвиняли режиссера в непристойном изображении Николая II. С требованием проверить фильм на экстремизм неоднократно выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая развернула масштабную кампанию против ленты, еще не вышедшей в широкий прокат. Официальная премьера фильма назначена на 23 октября на новой сцене Мариинского театра — на эту дату она была недавно перенесена с 6 октября.

По материалам «ДП»

Фото: «Фонтанка»