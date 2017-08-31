На «Лахта центре» монтируют пятигранную пирамиду

На «Лахта центре» в Петербурге начали монтировать шпиль на уровне 83-го этажа, сообщили в пресс-службе проекта. Он представляет собой пятигранную пирамиду, расположенную вокруг и над центральным железобетонным ядром башни.

Шпиль опирается на перекрытие 83 этажа на отметке в 344 м. Высота шпиля составляет 117,75 м, а общий вес превышает 2 тыс. тонн. «Подшпилевые колонны-трубы взяли в кольцо последний отрезок ядра Лахта Центра. Именно так выглядят приметы последнего рубежа — операции по установке грандиозного шпиля башни. Колонны-трубы заменяют собой традиционный композитные, начиная с 83 этажа. Материал: сталь, диаметр — 1020 мм», — отмечает пресс-служба в Instagram.

Шпиль небоскреба не будет иметь остекления, подобного остальным частям здания. Его стенами из-за особенностей петербургского климата станет ажурная металлическая сетка. «Расчетная усредненная гололедная нагрузка на гранях шпиля может достигать 50 кг на квадратный метр. Решением проблемы в «Лахта центре» стала замена стекла сеткой, что, во-первых, сократило площадь поверхности, где могут образовываться наледи, а во-вторых, обеспечило продуваемость шпиля. », - уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе проекта.

По материалам «ДП»