Уикенд в Петербурге: с 31 августа по 3 сентября

3 сентября 18:00 Музей «Эрарта»

Встреча с писателем Питером Хёгом



Самый закрытый из скандинавских писателей Питер Хёгь, автор бестселлеров «Тишина» и «Смилла и её чувство снега», нарушит обет молчания (почти на десять лет он пропал с радаров и не давал интервью) и приедет в Петербург, чтобы пообщаться с читателями. В творческом вечере будут участвовать переводчик всех его книг, заведующая кафедрой скандинавской и нидерландской филологии СПбГУ Елена Краснова, а также Александр Кононов – директор издательства «Симпозиум», выпускавшего книги Хёга на русском. Событие откроют генеральный консул Дании Йенс Юнгерсен Томсен и директор Датского института культуры Финн Андерсен.