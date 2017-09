Уикенд в Петербурге: с 31 августа по 3 сентября

31 августа Клуб А2

Концерт alt-J



Британский коллектив впервые приедет в Петербург. В качестве музыкальной основы номинанты «Грэмми», Mercury Prize и Brit Awards взяли экспериментальный рок, который сочетается с фолк-ритмами, мягкой электроникой и приемами арт- и инди-рока. Их последний альбом This Is All Yours был выпущен в 2014 году и стал настоящей музыкальной сенсацией по всему миру .