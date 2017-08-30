Готический детектив про Николая Васильевича Гоголя, фестиваль «Антон тут рядом», выставка автора культовых портретов Одри Хепберн и Моники Беллуччи — рассказываем, как скрасить первые осенние выходные в городе.
Уикенд в Петербурге: с 31 августа по 3 сентября
с 31 августа
«Гоголь. Начало»
Готический детектив, в котором классик Николай Гоголь (Александр Петров) превратился в детектива, помогающего вести расследование ритуальных убийств на хуторе близ Диканьки сыщику Якову Гуро (Олег Меньшиков). Телефильм будут выпускать в кинотеатрах по два эпизода (всего в проекте – восемь серий) с шагом в один месяц.
Готический детектив, в котором классик Николай Гоголь (Александр Петров) превратился в детектива, помогающего вести расследование ритуальных убийств на хуторе близ Диканьки сыщику Якову Гуро (Олег Меньшиков). Телефильм будут выпускать в кинотеатрах по два эпизода (всего в проекте – восемь серий) с шагом в один месяц.
с 31 августа
«Квест» / Escape Room
Камерный хоррор для любителей квестов-комнат. Четверо участников популярной игры, в которой нужно выбраться из комнаты, попадают в руки настоящего маньяка. Чтобы остаться в живых, им нужно решить все его загадки.
Камерный хоррор для любителей квестов-комнат. Четверо участников популярной игры, в которой нужно выбраться из комнаты, попадают в руки настоящего маньяка. Чтобы остаться в живых, им нужно решить все его загадки.
с 31 августа
Три пешеходных моста (Банковский, Итальянский и Малюконюшенный) превратятся в концертные площадки, на которых выступят Шура Кузнецова, Malinen, «Зимавсегда», Женя Любич, Марина Чайковская и другие исполнители. В этом году лайнап порадует любителей акустики, а не громких битов. Завершится фестиваль 3 сентября во дворе пространства «Голицын холл».
31 августа
Клуб А2
Концерт alt-J
Британский коллектив впервые приедет в Петербург. В качестве музыкальной основы номинанты «Грэмми», Mercury Prize и Brit Awards взяли экспериментальный рок, который сочетается с фолк-ритмами, мягкой электроникой и приемами арт- и инди-рока. Их последний альбом This Is All Yours был выпущен в 2014 году и стал настоящей музыкальной сенсацией по всему миру .
Британский коллектив впервые приедет в Петербург. В качестве музыкальной основы номинанты «Грэмми», Mercury Prize и Brit Awards взяли экспериментальный рок, который сочетается с фолк-ритмами, мягкой электроникой и приемами арт- и инди-рока. Их последний альбом This Is All Yours был выпущен в 2014 году и стал настоящей музыкальной сенсацией по всему миру .
31 августа
19:00
ул. Льва Толстого, 9
Спектакль «LoDka»
«Лицедеи» покажут премьеру клоунского спектакля о жизни маленького театра, где действующими лицами являются персонажи постоянно переписываемой пьесы. По сюжету, герои словно сидят в одной лодке посреди огромного океана , а невозможность покинуть судно постепенно сводит их с ума. Традиционная для театра легкая и ироничная манера повествования на этот раз затронет вечную тему философских размышлений о смысле жизни.
«Лицедеи» покажут премьеру клоунского спектакля о жизни маленького театра, где действующими лицами являются персонажи постоянно переписываемой пьесы. По сюжету, герои словно сидят в одной лодке посреди огромного океана , а невозможность покинуть судно постепенно сводит их с ума. Традиционная для театра легкая и ироничная манера повествования на этот раз затронет вечную тему философских размышлений о смысле жизни.
1 сентября
21:00
Крыша DOT
Аудио-визуальный перфоманс All In Orchestra
Балансирующие на грани академической музыки и атмосферной электроники артисты в пятницу дадут аудио-визуальный перформанс с видом на Большую Неву и возможностью дышать полной грудью. За классическое звучание отвечает струнный квартет Synergy Orchestra, в составе которого — скрипки, альты, виолончели и контрабас. Главными героями их концертов нередко становятся известные DJ's, рок-музыканты, актеры, современный балет, джазовые музыканты и художники, а для оформления сцены они используют диджитал-технологии, видеоарт, 3d mapping и декорации.
Балансирующие на грани академической музыки и атмосферной электроники артисты в пятницу дадут аудио-визуальный перформанс с видом на Большую Неву и возможностью дышать полной грудью. За классическое звучание отвечает струнный квартет Synergy Orchestra, в составе которого — скрипки, альты, виолончели и контрабас. Главными героями их концертов нередко становятся известные DJ's, рок-музыканты, актеры, современный балет, джазовые музыканты и художники, а для оформления сцены они используют диджитал-технологии, видеоарт, 3d mapping и декорации.
1 сентября
Музей «Эрарта»
Выставка «Мода и Вымысел»
Крестный отец послевоенной модной фотографии и один из главных портретистов Одри Хепберн, Моники Белуччи, Вивьен Вествуд и Софи Лорен везет свои работы в Петербург. Фанатам глянца и моды покажут культовые снимки Джана Паоло Барбьери, во многом сделавшего имидж журналу Vogue и брендам Valentino, Armani, Versace и Gianfranco Ferre. О самых ценных экспонатах выставки читайте здесь.
Крестный отец послевоенной модной фотографии и один из главных портретистов Одри Хепберн, Моники Белуччи, Вивьен Вествуд и Софи Лорен везет свои работы в Петербург. Фанатам глянца и моды покажут культовые снимки Джана Паоло Барбьери, во многом сделавшего имидж журналу Vogue и брендам Valentino, Armani, Versace и Gianfranco Ferre. О самых ценных экспонатах выставки читайте здесь.
1 сентября
21:00
Kuznya
Концерт Moscoman (Disco Halal)
Диско Халяль — это музыкальный космополитизм и дружба народов в одном флаконе: парижане Acid Arab, москвичи Simple Symmetry, турок Мехмет Аслан, бразильцы Selvagem и израильтяне Red Axes и Moscoman. Последний довольно быстро стал самым главным исполнителем восточных мелодий и ритмов, а Resident Advisor называет его чуть ли ни лучшим импортом последних лет в главную клубную столицу мира — Берлин.
Диско Халяль — это музыкальный космополитизм и дружба народов в одном флаконе: парижане Acid Arab, москвичи Simple Symmetry, турок Мехмет Аслан, бразильцы Selvagem и израильтяне Red Axes и Moscoman. Последний довольно быстро стал самым главным исполнителем восточных мелодий и ритмов, а Resident Advisor называет его чуть ли ни лучшим импортом последних лет в главную клубную столицу мира — Берлин.
1 сентября
20:00
Музей «Эрарта»
Показ лучших работ Сибирского Канского Видеофестиваля.
Мультижанровый фестиваль объединяет сразу несколько направлений искусства: экспериментальное кино, видео-арт, новую драматургию, новую музыку, поэзию, театр, архитектуру. В Петербурге покажут лучшие эксперименты международной конкурсной программы 2017 года от современных художников и режиссеров со всего мира: от диафильмов до документалистики и от постановочного кино до анимации.
Мультижанровый фестиваль объединяет сразу несколько направлений искусства: экспериментальное кино, видео-арт, новую драматургию, новую музыку, поэзию, театр, архитектуру. В Петербурге покажут лучшие эксперименты международной конкурсной программы 2017 года от современных художников и режиссеров со всего мира: от диафильмов до документалистики и от постановочного кино до анимации.
1 сентября
10:00
Тихорецкий проспект, 17, литер А
Открытие «Школы Бенуа»
В День знаний откроется центр дополнительного образования для детей от 2 лет. В ней юным петербуржцам помогут развить творческие навыки, научат решать задачи по ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач), а также предложат квесты с технологией дополненной реальности. Дети будут учиться креативно мыслить, генерировать необычные идеи, отклоняться в мышлении от традиционных схем и быстро разрешать проблемные ситуации. Среди инструментов и оборудования — конструкторы Lego, планшеты iPad и авторские рабочие тетради с задачами ТРИЗ.
В День знаний откроется центр дополнительного образования для детей от 2 лет. В ней юным петербуржцам помогут развить творческие навыки, научат решать задачи по ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач), а также предложат квесты с технологией дополненной реальности. Дети будут учиться креативно мыслить, генерировать необычные идеи, отклоняться в мышлении от традиционных схем и быстро разрешать проблемные ситуации. Среди инструментов и оборудования — конструкторы Lego, планшеты iPad и авторские рабочие тетради с задачами ТРИЗ.
2 сентября
Новая сцена Александринского театра
Встреча с режиссером Кристианом Люпой
В полдень субботы в Медиацентре состоится встреча со всемирно известным польским режиссером и сценографом Кристианом Люпой, которого называют едва ли не самым влиятельным мэтром театральной режиссуры и главным авторитетом для целого поколения молодых кинематографистов из Восточной Европы. Люпа представит петербуржцам специальную программу к спектаклю «Площадь героев» на XI Международном фестивале «Александринский».
Вход на встречу бесплатный, по регистрации.
В полдень субботы в Медиацентре состоится встреча со всемирно известным польским режиссером и сценографом Кристианом Люпой, которого называют едва ли не самым влиятельным мэтром театральной режиссуры и главным авторитетом для целого поколения молодых кинематографистов из Восточной Европы. Люпа представит петербуржцам специальную программу к спектаклю «Площадь героев» на XI Международном фестивале «Александринский».
Вход на встречу бесплатный, по регистрации.
2 сентября
12:00
Бертгольд Центр.
Фестиваль-открытие магазина Waf-Waf
Интернет-магазин подарков ручной работы Waf-Waf выходит в оффлайн и открывает точку на территории «Бертгольд Центра». По этому случаю команда бренда устраивает большой праздник «Waf-Waf Fest» с мастер-классами по дизайну и упаковке значков, лекцией для начинающих фотографов от Даши Мсоевой, баттлом иллюстраторов при участии художника Ильи Дубинина и концертами групп Malinen и «Зимавсегда» под открытым небом. Ключевым моментом мероприятия станет лайв-арт от Гоши Бондарева: основатель Waf-Waf создаст холст на глазах у зрителей, а после презентует новую коллекцию аксессуаров, угостит сладостями от Coffee Room и Brave Goodies и подарит именной лонгборд одному из гостей. Вход по регистрации.
Интернет-магазин подарков ручной работы Waf-Waf выходит в оффлайн и открывает точку на территории «Бертгольд Центра». По этому случаю команда бренда устраивает большой праздник «Waf-Waf Fest» с мастер-классами по дизайну и упаковке значков, лекцией для начинающих фотографов от Даши Мсоевой, баттлом иллюстраторов при участии художника Ильи Дубинина и концертами групп Malinen и «Зимавсегда» под открытым небом. Ключевым моментом мероприятия станет лайв-арт от Гоши Бондарева: основатель Waf-Waf создаст холст на глазах у зрителей, а после презентует новую коллекцию аксессуаров, угостит сладостями от Coffee Room и Brave Goodies и подарит именной лонгборд одному из гостей. Вход по регистрации.
2 сентября
ТРЦ «Галерея»
Открытие бьюти-пространства Lancôme
Один из главных косметических брендов Франции открывает новый бьюти-спот в Петербурге: с 1 сентября в ТРЦ «Галерея» будет работать пространство «Monsieur Big», посвященное новой коллекции макияжа. С ней и другими продуктами Lancôme познакомит команда лучших визажистов марки. В самом центре шопинг-мекки гости бьюти-пространства смогут погрузиться в атмосферу подготовки к идеальному свиданию, получить приятные сюрпризы и подарки за покупку. Под лозунгом «Забудь о своих бывших!» пройдет официальное открытие пространства с подарками и музыкальным выступлением.
Один из главных косметических брендов Франции открывает новый бьюти-спот в Петербурге: с 1 сентября в ТРЦ «Галерея» будет работать пространство «Monsieur Big», посвященное новой коллекции макияжа. С ней и другими продуктами Lancôme познакомит команда лучших визажистов марки. В самом центре шопинг-мекки гости бьюти-пространства смогут погрузиться в атмосферу подготовки к идеальному свиданию, получить приятные сюрпризы и подарки за покупку. Под лозунгом «Забудь о своих бывших!» пройдет официальное открытие пространства с подарками и музыкальным выступлением.
2 сентября
12:00-22:00
Новая Голландия
Фестиваль «Антон тут рядом»
В пространстве острова в четвертый раз пройдет фестиваль в поддержку одноименного Центра обучения и социальной реабилитации для людей с аутизмом. Гостей фестиваля познакомят с программами центра и расскажут о его событиях. В этом году будут представлены новые интерактивные площадки и форматы, которые покажут мир глазами человека с аутизмом и расскажут, как каждый житель Петербурга может внести свой вклад в решение задачи по включению людей с этим диагнозом в общество.
В пространстве острова в четвертый раз пройдет фестиваль в поддержку одноименного Центра обучения и социальной реабилитации для людей с аутизмом. Гостей фестиваля познакомят с программами центра и расскажут о его событиях. В этом году будут представлены новые интерактивные площадки и форматы, которые покажут мир глазами человека с аутизмом и расскажут, как каждый житель Петербурга может внести свой вклад в решение задачи по включению людей с этим диагнозом в общество.
3 сентября
18:00
Музей «Эрарта»
Встреча с писателем Питером Хёгом
Самый закрытый из скандинавских писателей Питер Хёгь, автор бестселлеров «Тишина» и «Смилла и её чувство снега», нарушит обет молчания (почти на десять лет он пропал с радаров и не давал интервью) и приедет в Петербург, чтобы пообщаться с читателями. В творческом вечере будут участвовать переводчик всех его книг, заведующая кафедрой скандинавской и нидерландской филологии СПбГУ Елена Краснова, а также Александр Кононов – директор издательства «Симпозиум», выпускавшего книги Хёга на русском. Событие откроют генеральный консул Дании Йенс Юнгерсен Томсен и директор Датского института культуры Финн Андерсен.
Самый закрытый из скандинавских писателей Питер Хёгь, автор бестселлеров «Тишина» и «Смилла и её чувство снега», нарушит обет молчания (почти на десять лет он пропал с радаров и не давал интервью) и приедет в Петербург, чтобы пообщаться с читателями. В творческом вечере будут участвовать переводчик всех его книг, заведующая кафедрой скандинавской и нидерландской филологии СПбГУ Елена Краснова, а также Александр Кононов – директор издательства «Симпозиум», выпускавшего книги Хёга на русском. Событие откроют генеральный консул Дании Йенс Юнгерсен Томсен и директор Датского института культуры Финн Андерсен.
3 сентября
Благотворительный проект «Будь с городом»
Петербург во второй отпразднует международный День благотворительности масштабной социальной акцией «Будь с городом!», направленной на развитие благотворительных инициатив и проведение просветительских и социальных мероприятий, а также поддержку добрых начинаний, развитие солидарности, взаимопонимания и социального диалога. С бесплатными концертами на Дворцовой площади выступят Дима Билан, группы IOWA, «Полюса», Vougal и другие звезды эстрады.
Кроме того, на главной площади города можно будет увидеть документальный спектакль нашего номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Михаила Патласова «Неприкасаемые». В нем вместе с актерами ведущих театров Петербурга играют бездомные.
Петербург во второй отпразднует международный День благотворительности масштабной социальной акцией «Будь с городом!», направленной на развитие благотворительных инициатив и проведение просветительских и социальных мероприятий, а также поддержку добрых начинаний, развитие солидарности, взаимопонимания и социального диалога. С бесплатными концертами на Дворцовой площади выступят Дима Билан, группы IOWA, «Полюса», Vougal и другие звезды эстрады.
Кроме того, на главной площади города можно будет увидеть документальный спектакль нашего номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Михаила Патласова «Неприкасаемые». В нем вместе с актерами ведущих театров Петербурга играют бездомные.
3 сентября
Государственный Эрмитаж
Выставка «Ансельм Кифер – Велимиру Хлебникову. Судьбы народов»
Последний день работы выставки, курируемой проектом «Эрмитаж 20/21» и лично заведующим отделом современного искусства музея Дмитрием Озерковым. Немецкий классик и самый дорогой современный художник Ансельм Кифер создал специальный выставочный проект из более двадцати новых работ, обратившись (уже не в первый раз) к творчеству поэта Велимира Хлебникова. Почему выставку нельзя пропускать, читайте в нашем материале.
Последний день работы выставки, курируемой проектом «Эрмитаж 20/21» и лично заведующим отделом современного искусства музея Дмитрием Озерковым. Немецкий классик и самый дорогой современный художник Ансельм Кифер создал специальный выставочный проект из более двадцати новых работ, обратившись (уже не в первый раз) к творчеству поэта Велимира Хлебникова. Почему выставку нельзя пропускать, читайте в нашем материале.
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