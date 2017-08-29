Дмитрий Медведев отдал Минобороны часть акватории у крейсера «Аврора»

Премьер Дмитрий Медведев отдал Минобороны часть Большой Невки почти в 10 тысяч квадратных метров в пользование на 20 лет. Контроль над участком акватории призван помочь ведомству в обеспечении госбезопасности.

Распоряжение премьера во вторник, 29 августа, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем сообщается, что 9,8 тыс. м2 Большой Невки передаются в обособленное водопользование Минобороны. На военное ведомство возглагаются обязательства по содержанию в исправном состоянии гидротехнических сооружений, а также по по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Минобороны запрещено проводить работы, которые приведут «изменению естественного водного режима» объекта, а также загрязнять акваторию.

Отмечается, что передача проводится ради «обеспечение обороны страны и государственной безопасности».

Судя по указанным координатам, речь идет о части акватории у юго-западной части Петроградской стороны, рядом с легендарным крейсером «Аврора».

По материалам «ДП»