В Петербурге хотят продлить программу реновации через суд

Строительная компания «Воин-В» подала иск по поводу продления на 6 лет программы реновации квартала Ульянка. Застройщик надеется расселить 900 квартир, если ему дадут ещё шесть лет на работу.

Как рассказал «Фонтанке» глава компании Олег Глущенко, первое заседание по иску состоится 7 сентября. Ответчиком выступает Комитет имущественных отношений. «Дело в том, что сроки выполнения являются существенным условием договора с городом, так что менять их придется именно в судебном порядке», — говорит Глущенко. Срок действия программы истекает в следующем феврале. По словам застройщика, за 10 лет вместо 900 квартир компания сумела расселить только 100. «Дело в том, что на судебные разбирательства ушло порядка 7 лет, а на стройку только три, — расказал бизнесмен. — Мы бы в любом случае не уложились в сроки, но уж точно построили бы квартир 600, а не 100, как сейчас».

Помимо судебных разбирательств и отзыва разрешений на строительство Глущенко ссылается на выступления градозащитников и городских парламентариев. Депутат ЗакСа Вячеслав Нотяг был задержан 21 апреля 2016 года в ресторане «Звезда» на улице Лени Голикова при встрече с Олегом Глущенко. По версии следствия, обвиняемый получил в общей сложности 1,2 млн рублей за то, чтобы не «бомбардировать» надзорные органы депутатскими запросами по поводу деятельности компании.

Программа реновации была объявлена в 2008 году. Сейчас два инвестора – «Воин-В» и «СПб Реновация» – сдали городу лишь 11 домов, это полтора процента от всего объёма программы. В конце прошлого года «СПб Реновация» обратилась к руководству города с просьбой продлить программу ещё на 10 лет.

По материалам «Фонтанки»