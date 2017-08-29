Невский проспект очистят от телекоммуникационных кабелей

Невский проспект очистят от кабелей и троллейбусных сетей. Об этом пишет «Коммерсант». В ноябре с начнут убирать телекоммуникационные кабели, рассказал журналистам председатель комитета по информатизации и связи Денис Чамара.

«Уже вместо пяти воздушных переходов у нас организовано десять подземных. С ноября мы начинаем “загонять” всех в альтернативу», — отметил он.

Вместо этого, владельцам кабелей предложат использовать подземную инфраструктуру. В Петербурге построят несколько подземных переходов через Невский проспект. В свою очередь, интернет-провайдеры предложат смогут перебросить свои линии туда.