Вандалы измазали краской здание Генконсульства США в Петербурге
Генеральное консульство США в Петербурге в ночь на вторник, 29 августа, атаковали вандалы, сообщает «Пятый канал».
По его данным, происшествие случилось около двух часов ночи. Хулиганы измазали краской фасад здания американского консульства и припаркованный поблизости автомобиль с дипломатическими номерами, после чего сбежали.
В розыск объявлен автомобиль Mercedes. На место прибыли эксперты-криминалисты.
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