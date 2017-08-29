Вандалы измазали краской здание Генконсульства США в Петербурге

Генеральное консульство США в Петербурге в ночь на вторник, 29 августа, атаковали вандалы, сообщает «Пятый канал».

По его данным, происшествие случилось около двух часов ночи. Хулиганы измазали краской фасад здания американского консульства и припаркованный поблизости автомобиль с дипломатическими номерами, после чего сбежали.

В розыск объявлен автомобиль Mercedes. На место прибыли эксперты-криминалисты.