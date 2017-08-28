В Петербурге проведут благотворительную акцию «Скоро в школу» для детских приютов

С 1 сентября по 15 октября в Петербурге будет реализован проект «Шкаф знаний и доброты», который поддержит идею буккроссинга — бесплатного обмена книгами. На углу Большой Морской улицы и Исаакиевской площади будут установлены полки с книгами. Более того, с 1 по 30 сентября на базе Музея варежки и библиотек города пройдет благотворительная акция «Скоро в школу» по сбору подарков к учебному году для детей из приютов.

1 сентября, на Исаакиевской площади торжественно откроется арт-инсталляция «Шкаф знаний и доброты» — уличные общественные книжные шкафы, соединенные декоративной аркой. Все желающие смогут обменяться литературой: взять что-то новое для себя или оставить уже прочитанные экземпляры. Также книги будут приниматься непосредственно в Музее варежки или одном из районных пунктов приема акции «Скоро в школу».

Всего в Петербурге будет организовано 24 пункта: центральный — в Музее варежки на Мойке,87 и 23 дополнительных— на базе городских библиотек в разных районах Петербурга. Петербуржцы смогут принести книги для пополнения уличного книжного шкафа, но главной целью акции «Скоро в школу» является сбор подарков к учебному году для детей из приютов. Будут приниматься школьные принадлежности, канцтовары, наборы для творчества. Все собранные материалы будут распределены по социальным учреждениям Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Адреса пунктов сбора и часы работы можно узнать по тел. 966-01-66, или на сайте Музея варежки и официальной группе музея «В контакте».