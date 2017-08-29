Элитный клуб: Кто владеет побережьем Финского залива

Дорогие угодья

У государства в активе самой дорогой землей можно считать Курортный лесопарк, парк культуры и отдыха «Дубки» и порт в Лисьем Носу. Данные объекты — крупнейшие на карте, они были оценены кадастровыми инженерами в 10,5 млрд рублей.

Крупнейшим частным владельцем земли на Финском заливе является совладелец ЗАО «ВАД» Виктор Перевалов. Ему лично принадлежат два участка на Парковой улице в Сестрорецке примерной стоимостью около 100 млн рублей и один участок на Старой улице там же за 45,4 млн рублей. Среди других крупных частных землевладельцев — вице-президент ХК «Адамант» Борис Берсон (4,5 га в Репино стоимостью 100 млн рублей), гендиректор ООО «МИК» Елена Паршкова (58,6 млн за участок площадью почти 1 га на Почтовой улице в Молодежном), гендиректор строительно—инвестиционной корпорации «Стройкомплект» Дмитрий Тютин (54,3 млн рублей за дачный участок в Репино).

Среди коммерческих структур помимо «Лахта центра» и пансионата «Восток—6», упомянутых выше, можно отметить пансионат «Морской прибой» (12,7 га в Зеленогорске стоимостью 301 млн рублей), ООО «Компания Морис» (5,6 га в Зеленогорске — 347 млн рублей), «Французский клуб» (3,5 га в Ушково на Советской улице — 104 млн рублей).

Лисий Нос

В Лисьем Носу, на улице Морские Дубки, рядом со старой спасательной станцией № 19, арендовало рекреационную территорию площадью 0,2 га ООО «Невские технологии» Виталия Черкасова, предпринимателя родом из Магаданской области.

Земельный участок находится в водоохранной зоне и имеет градостроительный код Р0. По закону его можно использовать только для «сохранения прибрежных территорий, представляющих ценность для отдыха на открытом воздухе», однако капитальное строительство разрешено. На фото можно видеть большой белый дом с красной крышей, огороженный высоким забором, а также два небольших строения ангарного типа. Кадастровая стоимость участка оценивается в 4,9 млн рублей.

По данным «Новой газеты» и журнала «Ваш тайный советник», компания прописалась на данном участке в 2005 году, Росреестр ссылается на договор аренды от 2008 года. При этом часть побережья была намыта, работы подавались как «защита береговых границ Российской Федерации».

Соседствуют «Невские технологии» с участком миллиардера Аркадия Столпнера, одного из основателей Лечебно—диагностического центра Международного института биологических систем им. С. М. Березина. Его участок (около 20 соток) находится в собственности с 2004 года. Кадастровая стоимость участка — чуть выше 5,6 млн рублей.

На этой же Прибрежной улице в Лисьем Носу земля главы «ПТК—Терминала» Николая Попова. Ему принадлежат два участка площадью 0,3 га, на которых располагается огромная шахматная доска. Росреестр оценивает суммарную кадастровую стоимость территории в 18 млн рублей.

Чуть дальше, все на той же улице Морские Дубки, расположился дом Евгении Скачковой, директора департамента управления и эксплуатации недвижимости управляющей компании Maris. Площадь участка чуть меньше — 0,12 га, кадастровая стоимость — 5,8 млн рублей.

Самым крупным землевладельцем этой улицы в Лисьем Носу можно назвать Михаила Голубева, директора Северо—Западной строительной корпорации. У него в собственности находятся четыре земельных участка общей площадью почти 0,5 га. Кадастровая стоимость объектов оценивается в 26,6 млн рублей. Одним из участков он владеет совместно с Константином Ивановым.

Сестрорецк

На Ручейной улице можно встретить совладельца «Форт Групп», руководителя представительства правительства Ленинградской области при правительстве РФ Олега Кузина. По данным Росреестра, земельным участком площадью 0,12 га и кадастровой стоимостью 6,5 млн рублей он владеет с 1997 года. Участок похожей площади отражен в декларациях чиновника.

На Старой улице в Сестрорецке двумя участками владеет исполнительный директор многофункционального комплекса «Лахта центр» Александр Бобков. Площадь участков составляет 0,49 га, кадастровая стоимость превышает 16,7 млн рублей. Территория в собственности с 2002 и 2007 годов.

На этой же улице, немного правее и дальше от берега залива, можно встретить совладельца дорожно-строительного ЗАО «ВАД» миллиардера Виктора Перевалова. У него в собственности участок более 1 га. Кадастровая стоимость этой земли оценивается в 45,5 млн рублей. Она была куплена еще в 2010 году. Кроме того, у него два участка на Парковой улице общей площадью 0,59 га. Кадастровая стоимость этих двух участков превышает 100 млн рублей.

На соседней Тарховской улице находится собственность вице-президента холдинговой компании «Адамант» миллиардера Аркадия Теплицкого. Земля была приобретена им относительно недавно — в 2016 году.

На Парковой улице, рядом с владениями Перевалова, расположен участок муниципального депутата округа «Введенский» Олега Калядина. Единоросс с 2013 года координирует проект «Дом садовода — опора семьи», а земельным участком в Сестрорецке владеет с 2003 года.

По другую сторону от участка главы ВАД приобрел землю депутат Госдумы миллиардер Сергей Петров. Он владеет долей участка площадью 0,23 га на Парковой улице с 2002 года. Участок подобной площади отражен в декларации парламентария.

В Сестрорецке, на 38-м километре Приморского шоссе, недалеко от санатория «Белые ночи», можно встретить бывших бизнес-партнеров Геннадия Тимченко. Совладелец «Пеноплэкса СПб» Андрей Катков с 2006 года владеет участком 0,25 га на этой улице.

Совладелец «Андерсен Отеля» миллиардер Евгений Малов владеет соседним участком площадью 0,49 га. По данным Росреестра, на территориях должны размещаться туристические базы. Сын топ-менеджера «Газпрома» Александра Красенкова Борис владеет еще 20 сотками на этой же улице.

Солнечное

Вице-губернатор Петербурга Олег Марков владеет 0,27 га на берегу залива совместно с Сергеем Суслиным. Площадь земельного участка отражена в официальной декларации чиновника. Земля была приобретена в 2012 году, когда он перешел на работу из администрации президента в городское правительство. Кадастровая стоимость участка оценивается в 16,4 млн рублей. Карьеру чиновника Олег Марков начал еще в 1990-х годах.

Его соседом является бывший митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир, в миру Владимир Котляров. Он был церковным лидером с 1995 по 2014 год. Собственность на берегу залива у него появилась в 2016 году. Кадастровая стоимость участка составляет 12,7 млн рублей, а площадь — чуть больше 0,2 га.

В этом году Смольный передал церкви участок в Комарово, на улице Васильева. Здесь находится дача митрополита Санкт—Петербургского и Ладожского Варсонофия.

Заместитель руководителя аппарата Совета Федерации Геннадий Голов владеет в Солнечном 0,17 га. Кадастровая стоимость участка оценивается в 10,4 млн рублей. Объект был им куплен в 2014 году. Земельный участок отражен в декларации чиновника. Дома Маркова, Котлярова и Голова находятся поблизости с элитным коттеджным поселком, о котором уже подробно рассказывал «ДП»: активы, находившиеся в управлении Горного университета, перешли в собственность людей и фирм, похоже связанных с ректором вуза — миллиардером Владимиром Литвиненко, по очень спорной схеме.

В Росреестре указано, что элитный коттеджный поселок занимает площадь 15 га, земельными участками в числе прочих владеют сам Владимир Литвиненко, а также его супруга Татьяна. Кроме того, землей там владеют супруга и сын Сергея Густова, гендиректора «Газпром СПГ Санкт-Петербург». Их соседи — дочери экс-министра юстиции Александра Смирнова Мария и Татьяна, а также руководитель службы охраны ФСО России по Северо-Западу Владимир Белановский. Эксперты оценивают рыночную стоимость земель в 2,5 млрд рублей.

В 2007 году фирме «Версия» постановлением правительства города на инвестусловиях дали в аренду 20 га по соседству с Ласковым пляжем. Компания должна была там построить гостиницу. Теперь часть этой территории (около 5 га) оказалась в собственности у «Версии». Ранее она принадлежала предпринимателю Сергею Матвиенко, а сейчас — «Северо-Западной финансовой компании». Ее структура собственности закольцована, но учреждалась она — еще в 1990-х гг. — с участием Елены Гальмонд, первой супруги одного из пионеров городской телекоммуникационной отрасли Петербурга Джеффри Гальмонда. Еще один участок в аренде у «Версии» до 2059 года.

Бывший глава «Номос-банка» Игорь Финогенов владеет двумя участками на Кронштадтской улице общей площадью 1,7 га. Участок появился в реестре в 2014 году. Кадастровая стоимость объекта составляет 114 млн рублей, назначение одного из участков — для размещения скверов, садов и бульваров.

Здесь же, на Кронштадтской улице, находится собственность вице—президента группы компаний «ИСТ» Николая Добринова. В Росреестре указано, что 0,84 га стоимостью 48,4 млн рублей были оформлены на него весной этого года.

На Ленинградской улице расположена земля председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга Леонида Богданова. Он приобрел участок для дачного строительства в 2012 году. Кадастровая стоимость превышает 12 млн рублей. Участок подобной площади указан в декларации чиновника. По соседству с ним расположен дом, находящийся в пользовании у администрации губернатора.

Директор Государственной фельдъегерской служба РФ и экс-виц-губернатор Петербурга в команде Валентины Матвиенко Валерий Тихонов владеет в Солнечном дачным участком площадью 0,17 га. Он отражен в декларации чиновника. Земля была приобретена в 2012 году, когда он покинул Смольный.

Руководитель аппарата комитета Государственной думы Михаил Кротов на Петровской улице приобрел в 2010 году участок площадью 0,36 га, его кадастровая стоимость оценивается в 13,7 млн рублей. Участок указан в декларации служащего.

Бизнесмен Семен Кузьмин, гражданин США, в 2009 году купил на Петровской улице участок площадью 0,3 га для индивидуальной жилищной застройки.

Репино и Зеленогорск

Вице-президент ХК «Адамант» Борис Берсон в Репино владеет участком площадью 4,5 га. Он был приобретен в 2016 году для размещения санаторно-курортных учреждений. Кадастровая стоимость участка превышает 110 млн рублей.

Гендиректор «Геоизола» миллиардер Елена Лашкова является совладелицей участка в Репино площадью 0,3 га. Его кадастровая стоимость — 16,3 млн рублей. Участок был приобретен для размещения гостиниц.

Супруга миллиардера Евгения Войтенкова (ООО «Инвестиционная компания Пулковская») Елена в Комарово владеет участком площадью 0,3 га на Курортной улице. Его кадастровая стоимость составляет 11,3 млн рублей.

Родственница Сергея Вдовенко из ЛСР Татьяна является собственницей 0,15 га в Комарово, на Курортной улице. Земля была приобретена для дачного строительства, кадастровые инженеры оценили ее в 4,7 млн рублей.

Конечно же, можно встретить в Комарово деятелей науки и искусства. Так, внучка академика Дмитрия Лихачева телеведущая Зинаида Курбатова владеет 0,12 га в 3—м Курортном переулке. Участок был приобретен еще в 1996 году для дачного строительства.

На Лиственной улице в Зеленогорске расположен участок директора «Петростроя» Дмитрия Ипатова. Участок площадью 0,32 га стал его собственностью в 2015 году. Кадастровая стоимость превышает 12 млн рублей.

Председатель совета директоров ассоциации «Управляющий холдинг «Адамант» Дилявер Меметов владеет двумя участками на Лиственной улице общей площадью 0,54 га. В Росреестре указано, что земля была приобретена им в 2011 году.

Эта улица объединяет Дилявера Меметова и с Константином Лобко, гендиректором «ПетербургГаза», — сыном Виктора Лобко, президента Санкт—Петербургского государственного университета путей сообщения. В 2011 году он приобрел участок площадью 0,56 га для дачного строительства. Ранее этот участок принадлежал ЗАО «СМТ».

В Зеленогорске расположен также земельный участок бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Гришанова. Территория в собственности с 2009 года, она приобреталась для индивидуальной жилищной застройки. Кадастровая стоимость объекта превышает 22 млн рублей. Глава дирекции по крупным проектам «Газпром нефти», генеральный директор ООО «Газпромнефть-Развитие» Денис Сугаипов также имеет участок в Зеленогорске, на Приморском шоссе. Участок кадастровой стоимостью более 10 млн рублей был оформлен в 2013 году.

Полный тезка экс-замглавы ГУ МВД по СЗФО генерал-майора Сергея Панфилова в 2010 году приобрел дачным участок на 1-й Пляжевой улице. В 2011 году в ходе реформы милиции Сергей Панфилов потерял свой пост.