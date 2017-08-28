В Петербурге развесили плакаты против цензуры в интернете

Активисты Российского социалистического движения и Революционной рабочей партии развесили в центре города плакаты против цензуры в сети. Таблички появились на Марсовом поле, Дворцовой площади, в районе Смольного, на дверях Роскомнадзора и у офиса «Платона» на площади Конституции.

Сотрудники полиции попытались задержать одну из групп, которая устанавливала табличку на двери Смольного. Плакаты имитируют посты в Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассниках», заголовки в «Яндекс. Новостях» и «РИА Новости». По задумке авторов, такие заметки могут появиться на порталах в недалеком будущем.

«Возмущаясь цензурой в Интернете, мы должны помнить, что завоевать свободу можно только на улицах. Онлайн-репрессии выдавливают протест в офлайн, приближая решающую развязку. Интернет выйдет на улицы, как „вышли“ на улицу виртуальные образы будущего в нашей акции. Возможно, они станут реальностью раньше, чем мы думаем», — написали организаторы акции.

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