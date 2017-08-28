Петербургский художник нарисовал загадки о городских зданиях

Ранее вместе с супругой Анной Богатиковой художник создал свою версию карты метрополитена — они самостоятельно прошлись по всем наземным маршрутам от станции к станции и перерисовали карту исходя из пешеходного пути, дополнив ее количеством времени, которое понадобится на преодоление наземного маршрута.

В июле он создал набор ностальгических наклеек с предметами, которыми пользовались советские школьники в восьмидесятые годы.