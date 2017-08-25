В Петербурге пройдет ретроспектива фильмов Алексея Балабанова

В Петербурге с 6 по 10 сентября пройдет ретроспектива фильмов Алексея Балабанова. Перед показом выступит киновед, режиссёр, основатель и главный редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус. Она представит зрителям отрывок своего еще незаконченного документального фильма об Алексее Балабанове.

Первый фильм, который будет показан в рамках ретроспективы – последняя картина режиссёра - «Я тоже хочу». Показ приурочен к 5 годовщине со дня мировой премьеры, состоявшейся в рамках программы «Горизонты» 69 Венецианского фестиваля.

Начало показа в 20:00. Сеанс пройдет в кинотеатре «Формула кино» в ТРК «Галерея». Купить билеты можно здесь. 

Алексей Балабанов— обладатель премии «Ника» за режиссёрскую работу в картине «Про уродов и людей», двукратный призёр кинофестиваля «Кинотавр» за картины «Брат» и «Война». Режиссер умер в возрасте 54 лет от сердечного приступа 18 мая 2013 года в Сестрорецке.

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