Потоп на юге города возник из-за строительства трассы «Москва-Петербург»

В администрации Пушкинского района Петербурга заявили, что, по предварительной версии, дороги в Славянке затопило в том числе из-за «нарушения системы мелиорации» при строительстве скоростной дороги «Москва-Петербург».

В свою очередь, «Водоканал» заявил, что дороги в Пушкинском районе, в Петергофе и Ломоносове затопило из-за рекордных осадков, выпавших в ночь на 25 августа. Как пояснили в организации, за один день выпала почти половина месячной нормы осадков — 32,12 мм. Очистные сооружения приняли почти 8 млн кубометров сточных вод.

«Этот показатель превышает среднесуточную норму почти в 4 раза, которая составляет 1,8 млн м3. Максимальный объем пришелся на Ломоносовский район — 59,1 мм», — уточнили в пресс-службе компании. В результате вышла из берегов река Кароста, затоплена близлежащая территория. По просьбе местных властей, сотрудники Водоканала оказывают помощь в откачке воды. Сейчас на месте работают 2 бригады водоотведения и расчет Аварийно-спасательного центра с тремя пожарными машинами и 2 насосными станциями для перекачивания воды.

Утром в пятницу очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что в Ломоносове из-за потопа закрыли движение по Привокзальной площади. «Работает „Водоканал“, МЧС. Напомним, что 24 августа улицы в Ломоносове превратились в реки из-за дождя. Воды на проезжей части настолько много, что она заливает салоны автобусов и машин, а также не работает магазин в торговом центре». «И «пьяная» дорога на пути к Ломоносову тоже затоплена. После универовских общаг ДПС, но это не остановило маршрутчиков, повернули прям перед ними. Итог — утоплен «пазик», — отмечает Оля.

«В микрорайоне Славянка разлив воды — видимо, после дождя. Канализация не справляется, много машинок сломалось», — пишут очевидцы. «В Петергофе на Астрономической улице, 11, около АЗС «Газпром», из-за неработающей ливневой канализации образовалось «море», — сообщают в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По материалам «ДП»