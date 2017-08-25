Дороги Петербурга залило водой

Машины утром 25 августа на юге Петербурга едут по колеса в воде. Сообщения об этом поступают из Петергофа, Ломоносова и поселка Славянка в Пушкинском районе Петербурге.

Так, в Ломоносове после ночных дождей вышла из берегов река Караста. Затопило площадь у железнодорожной станции Ораниенбаум, а также Ломоносовский рынок и прилегающие территории, подвалы зданий. По словам очевидцев, рекой смыт пешеходный мост через Карасту в лесном массиве за Красным прудом. В самом пруду уровень воды поднялся более чем на метр.
Дороги пригородов на юге Петербурга залиты водой. Автомобилисты опаздывают на работу

В центре Ломоносова из-за залитых водой улиц ограничено движение общественного и легкового транспорта. Сотрудники ГИБДД уведомляют водителей об ограничениях движения.
В сообществе «Экстренный вызов» «ВКонтакте» участники сообщают, что «море» образовалось в Петергофе на Астрономической улице, 11, около АЗС.

По материалам «Фонтанки»

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