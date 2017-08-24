У «Зенит-арены» действительно существует защита от бакланов
В редакцию «ДП» поступил проект стадиона «Зенита» на Крестовском острове, и, согласно ему, строители действительно закладывали защиту от птиц. Однако в интервью «Спорт-Экспресс» вице-губернатор Игорь Албин, заявил, что необходима полноценная защита от птиц, тогда они не смогут протыкать клювом крышу и разрушать кровлю стадиона. Получается, что проект защиты от птиц был, но он почему-то не работает.
Пользователи соцсетей и горожане решили, что вице-губернатор просто пошутил по поводу бакланов, на эту тему интернет разразился большим количеством мемов, лучшие из которых потом опубликовал сам Албин. Однако, судя по проектной документации, вице-губернатор все-таки не шутил.
«Зенит-арена» давно стала одним из главных объектов для шуток в Петербурге. Основная причина в стоимости строительства и его сроках: стадион строили почти 10 лет и потратили на него около 48 млрд рублей, сделав самым дорогим стадионом в мире.
По материалам «ДП»
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