Фоторепортаж: Как в Петербурге снимают фильм Серебренникова о Викторе Цое

Съемки картины «Лето» начались 27 июля. Она затрагивает период конца 70 — начала 80 годов, когда 18-летний Виктор Цой готовился и записывал свой первый альбом. По замыслу Кирилла Серебренникова, сюжет картины построен на малоизвестных фактах биографии музыканта и воссоздаст атмосферу питерского рок-клуба, «квартирников» и всей эпохи рождения русского рока. Из-за домашнего ареста, работу над картиной завершат без участия Серебренникова. Фотографии процесса съемок — в Instagram-подборке актера Алексея Фокина.