Школы Петербурга перенесут линейки 1 сентября из-за Курбан-байрама

Часть школ Петроградского района Петербурга могут провести торжественные линейки 1 сентября в зданиях, а не на улице. Такие меры связаны с выпавшим на это же число мусульманским праздником Курбан-байрам.

В комитете по образованию сообщили, что линейку внутри школ, возможно, проведут образовательные учреждения, которые находятся ближе всего к Санкт-Петербургской соборной мечети на Кронверкском проспекте. Переносить праздник на понедельник, 4 сентября, в Северной столице не планируют. В ведомстве считают, что к началу линеек в девять утра верующие уже должны закончить молитву и отправиться по домам.

Традиционно намаз в Курбан-байрам в Петербурге совершается в 7 утра, однако движение в районе «Горьковской» перекрывают с 6:30 и до 10:30 утра.

О том, что несколько московских школ перенесли День знаний на 4 сентября, сообщили родители в Facebook. Подтверждение этому нашлось в словах секретаря школы № 2107, выступившего в эфире радиостанции «Говорит Москва». При этом первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Гизатуллин в эфире того же радио сообщил, что мусульмане столицы выступают против таких мер, и все мероприятия верующие готовы провести максимально «комфортно, толерантно и уважительно друг к другу». Позже корреспонденты РИА Новости обзвонили все школы, которые находятся в районе мечети, — там им сообщили, что перенос линеек более не планируется.

Курбан-байрам — праздник жертвоприношения и окончания хаджа кульминацией паломничества в Мекку. Каждый год дата его празднования переносится из-за того, что верующие мусульмане живут не по григорианскому календарю, а по мусульманскому календарю. В следующем году Курбан-байрам будут праздновать 22 августа.

По материалам «Фонтанки»