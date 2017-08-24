Вице-губернатор Игорь Албин опубликовал лучшие мемы про бакланов

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что восхищен «творчеством талантливых блогеров», придумавших шутки про бакланов и стадион «Санкт-Петербург». Чиновник опубликовал лучшие, по его мнению, мемы про пернатых, якобы уничтоживших крышу стадиона на Крестовском. Более того, Албин поблагодарил петербуржцев за «неформальное отношение к городским проблемам, к стадиону и к орнитологии».

«Который день истосковавшийся по информационным поводам народ не успокаивается на тему орнитологии, и баклан бьет все мыслимые и немыслимые рейтинги, не взирая на аресты гламурных режиссеров и прекращение гражданской войны в Сирии», — заявил он.

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Комментарии (1)

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  • Игорь Лу 24 авг., 2017
    Не удивительно, что вицегубер не знает о бакланах - ведь он, видимо, плохо учился в школе и пишет "невзирая" раздельно. Досадно, кто только не правит нами ((((

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