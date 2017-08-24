Вице-губернатор Игорь Албин опубликовал лучшие мемы про бакланов

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что восхищен «творчеством талантливых блогеров», придумавших шутки про бакланов и стадион «Санкт-Петербург». Чиновник опубликовал лучшие, по его мнению, мемы про пернатых, якобы уничтоживших крышу стадиона на Крестовском. Более того, Албин поблагодарил петербуржцев за «неформальное отношение к городским проблемам, к стадиону и к орнитологии».

«Который день истосковавшийся по информационным поводам народ не успокаивается на тему орнитологии, и баклан бьет все мыслимые и немыслимые рейтинги, не взирая на аресты гламурных режиссеров и прекращение гражданской войны в Сирии», — заявил он.