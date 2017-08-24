В метро Петербурга раздают брошюры с правилами поведения при терактах и ЧП

Пассажирам метро Петербурга 24 августа раздают памятки «Личная безопасность. Профилактика терроризма». В них расписано, что делать в случае разных непредвиденных ситуаций.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», около 9 утра, когда он зашел на станцию «Звездная», его попросили пройти проверку в пункте досмотра. Сотрудников охраны подземки привлек рюкзак. После успешного прохождения осмотра журналисту вручили брошюру о профилактике терроризма.

В разговоре с корреспондентом сотрудник службы безопасности метрополитена отметил, что памятки завезли сегодня утром на все станции. В них указаны номера службы доверия (которые уже были размещены в социальной рекламе о «доносе на соседей» и по которым невозможно было дозвониться). А также приведены правила поведения в случае, если вы обнаружили бесхозный предмет или оказались на улице во время перестрелки. Есть рекомендации по поведению при перестрелке в доме, а также при взрыве (в здании, наземном транспорте или метро). Есть и простые правила поведения при пожаре.

Единое правило для всех экстренных случаев — найти безопасное место и ждать специалистов. Авторы памятки просят читателей не падать духом при ЧП: «Знайте, что сотрудники спецслужб делают все для вашего спасения».

Памятки выпущены после решения антитеррористической комиссии, принятого весной 2017 года. Тираж составил 50 тысяч экземпляров, из них 30 тысяч будут раздавать в метро (остальные — в районах Петербурга).

По материалам «Фонтанки»

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