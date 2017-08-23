В Петербурге объявили оранжевый уровень угрозы из-за дождей

В Гидрометцентре России увидели опасность в обильных осадках в Петербурге и Ленинградской области, которые ожидаются 24 августа. Метеорологи сегодня оценили уровень угрозы как оранжевый.

В четверг синоптики прогнозируют в городе ливни и северо-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха не поднимется выше 16-18 градусов тепла.

23 августа в Петербурге также пройдут кратковременные дожди, местами переходящие в ливни с грозами. Порывы ветра при грозе будут достигать 11-15 метров в секунду. Воздух прогреется до 19 градусов.

По материалам «Фонтанки»

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