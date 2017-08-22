Полиция Петербурга ищет украденную голову от скульптуры с дома Ахматовой

Полиция выехала к дому на Петроградской стороне, с которого исчезла голова одной из скульптур. Ведется проверка, передали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Неизвестные откололи голову статуе юноши на фасаде дома № 3 по Большой Пушкарской улице. Местные жители рассказали, что скульптура была разрушена еще 19 августа.

Этот дом стоит на учете в комитете по охране памятников и входит в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».

Он являлся собственностью Василия Степановича и Екатерины Петровны Кирилловых. Левую часть дома в 1900 году возвел архитектор Н.А. Бреев, правую в 1908-м по заказу владельцев перестроил Д.Г. Фомичев. В апреле-мае 1915 года здесь снимала комнату Анна Ахматова.

По материалам «ДП»

Фото: «Фонтанка»

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