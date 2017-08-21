Как теперь получить американскую визу жителям Петербурга?

Почему консульство США в Петербурге больше не будет выдавать неиммиграционные визы

Такое решение было принято «в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ». Напомним, 28 июля российский МИД объявил, что в ответ на очередные американские санкции Россия ограничивает количество сотрудников дипломатических представительств США в России. Американская дипмиссия была сокращена более чем на 700 человек. Таким образом, из 1210 сотрудников осталось 455.

«Решение российской стороны сократить численность сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации ставит под вопрос серьезность стремления России к улучшению двусторонних отношений. Мы сохраним численность сотрудников дипмиссии на уровне, необходимом для выполнения ключевых функций наших диппредставительств», — говорится в заявлении дипмиссии США.

Кому нужна неиммиграционная виза

Такие визы выдают лицам, которые проживают за пределами США и едут на временное пребывание по делам бизнеса, отдыха, лечения, работы или учебы. То есть, если вы собираетесь в Штаты как турист, участник программы обмена, студент или представитель СМИ. Полный список категорий доступен здесь.

Изменения не касаются дипломатов и официальных лиц, направляющихся в служебную командировку (включая поездки в ООН, другие международные организации и дипломатов, следующих транзитом через территорию США). Гражданам, повторно обращающиеся за визой той же категории, срок действия которой истек менее одного года назад, собеседование не потребуется. Тем не менее, окончательное решение об этом все равно принимают сотрудники консульства.

Как долго теперь будут выдавать новые визы

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что срок оформления документов может значительно увеличиться: «Вполне вероятно, что он растянется до полугода».

Куда обращаться, если виза уже готова

До сегодняшнего дня готовую визу можно было забрать из пункта самовывоза Pony Express или заказать доставку документов с курьером. Что будет дальше, пока неизвестно.

Если документы на визу были поданы и собеседование назначено

С 9:00 21 августа во всех консульствах России начали отменять уже назначенные собеседования для получения визы. Граждане, которым собеседование уже было назначено, получат уведомление об отмене по электронной почте: в нем будет указан номер телефона, по которому нужно будет связаться, чтобы перенести собеседование в посольство США в Москве.

Стоит отметить, что оплаченные консульские сборы в размере 160 долларов (по сегодняшнему курсу 9440 рублей) не возвращаются. Однако, по информации официального сайта посольства США в Москве, сбор будет действителен в течение одного года с момента оплаты.

По вопросу переноса собеседования в посольстве просят обращаться по номерам: +7 (495) 745-33-88 в Москве или по международной бесплатной телефонной линии 8 (800) 100-25-54.

Если вы студент, который этой осенью должен уехать в США на учебу, то необходимо учитывать, что посольство планирует «зарезервировать время на проведение студенческих собеседований в первой части сентября».

Для чего теперь можно обратиться в консульство США в Петербурге

Петербургское консульство, как и консульства в Екатеринбурге и Владивостоке продолжат предоставлять регулярные и экстренные услуги гражданам США. Тем не менее, теперь у него могут измениться часы приема. Новый график работы в ближайшее время будет доступен на официальном сайте посольства.

Как долго продлятся нововведения

Консульство в Петербурге сообщает, что новый ограниченный график продлится «до тех пор, пока будут сохраняться ограничения численности сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации».