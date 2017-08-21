24-летний петербуржец спровоцировал массовую аварию из 10 машин

В сети опубликовали видео массового ДТП на проспекте Энгельса: молодой человек 24 лет, находившийся за рулем Hyundai Santa Fe, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение десяти автомобилей. По предварительным данным, пострадали два человека — мужчина и женщина. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Авария произошла вечером 20 августа у дома 27 по проспекту Энгельса. В ДТП в общей сложности попали водители двух «Мерседесов», «Хонды», двух «Рено», «Вольво» и «Шевроле». 

Фото: «Мегаполис»

 

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