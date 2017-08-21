В Петербурге появилась колонна иностранных танков

Как минимум на одном танке читатели заметили трехцветный флаг. Они предположили, что в Петербург для ремонта доставили технику Сирии. Однако, скорее всего, танки принадлежат Таджикистану. Их появление у морского порта может быть объяснено участием экипажей ВС этой страны в танковом биатлоне (соревнования проводились в подмосковном Алабино и завершились 12 августа), но подтверждения этому от Западного военного округа пока нет.

По материалам «Фонтанки».