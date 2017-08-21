В Петербурге появилась колонна иностранных танков
Около половины девятого утра 21 августа на Гутуевском острове жители Петербурга заметили колонну военной техники. Машины с грузовыми платформами, на которых располагались танки песочного цвета, остановились на выезде с территории автобазы ОАО «Морской порт Санкт-Петербург». Пара грузовиков проехала под «кирпич» и остановилась против движения на Невельской улице, третий был замечен чуть в стороне, на Шотландской.
Как минимум на одном танке читатели заметили трехцветный флаг. Они предположили, что в Петербург для ремонта доставили технику Сирии. Однако, скорее всего, танки принадлежат Таджикистану. Их появление у морского порта может быть объяснено участием экипажей ВС этой страны в танковом биатлоне (соревнования проводились в подмосковном Алабино и завершились 12 августа), но подтверждения этому от Западного военного округа пока нет.
По материалам «Фонтанки».
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